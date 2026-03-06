“무료 티켓이 15만원”…도 넘은 BTS 공연 암표 기승
그룹 ‘방탄소년단(BTS)’의 대규모 복귀 공연을 앞두고 정가의 수배에 달하는 암표 거래가 기승을 부리며 팬들의 피해가 우려되고 있다.
정부가 단속 강화에 나섰지만, 중고 거래 플랫폼과 소셜미디어에는 여전히 프리미엄이 붙은 불법 거래 게시글이 쏟아지고 있다.
방탄소년단은 오는 21일 서울 광화문 광장 일대에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)’ 무대를 개최한다.
팬들을 위해 전석 무료로 진행되는 이번 공연 티켓은 예매 시작 직후 일찌감치 동이 났다. 하지만 소셜미디어(SNS)상에는 무료인 해당 티켓을 12만~15만 원에 판매하겠다는 암표 거래 글이 버젓이 올라오고 있다.
다음 달 9일부터 12일까지 고양시에서 열리는 유료 공연의 암표 가격은 훨씬 더 심각하다. 정가 19만8000원~26만4000원인 이 공연 티켓은 현재 온라인상에서 80만~90만원 선에서 거래가 시도되고 있다.
단순 티켓 양도를 넘어 현장의 본인 확인 절차를 뚫기 위한 편법도 진화하고 있다.
판매자의 표를 취소하는 동시에 구매자 아이디로 빠르게 다시 예매하는 ‘아옮(아이디 옮기기)’이나, 현장에서 공연 입장용 팔찌를 은밀히 건네는 ‘팔옮(팔찌 옮기기)’ 등의 수법이 대표적이다. 일부 거래 글에는 ‘아옮, 팔옮 업체를 구해오셔야 한다’며 전문 업자 개입을 노골적으로 요구하기도 한다.
6월 12~13일 부산 공연을 앞두고는 숙박비마저 폭등 조짐을 보이고 있다. 지난달 공정거래위원회와 한국소비자원이 공연 기간 부산지역 숙소 135곳의 요금 실태를 조사한 결과, 평소 10만원이던 방값이 75만원까지 치솟는 등 평균 2.4배나 상승한 것으로 파악됐다.
이에 정부도 암표와의 전쟁을 선포했다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 지난 5일 ‘공연·스포츠 암표 방지 민관협의체 발대식’에서 플랫폼들의 적극적인 역할을 강조하며 “BTS 공연은 암표 대응의 중요한 시험대가 될 것”이라고 경고했다.
최 장관은 이어 “BTS 공연 등의 암표를 구매하더라도 암표 거래적발 시 예매취소가 될 수 있고, 현장 본인확인 등으로 인해 실질적 양도·양수가 불가능해 사기 피해 등으로 이어질 수 있다는 점을 알리고 협조를 구해야 한다”고 당부했다.
현재 문체부는 BTS 공연과 관련된 온라인 거래 동향을 예의주시하고 있다. 특히 유료로 진행되는 고양 공연의 암표 거래가 심각하다고 판단, 관련 모니터링을 대폭 강화하며 강력한 대응을 예고한 상태다.
