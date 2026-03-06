인천환경공단, 투명·공정경영 위한 ‘시민감사관’ 위촉

인천환경공단 시민감사관 위촉. 공단 제공

시민감사관은 행정, 회계, 환경, 교육 등 각 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 외부 전문가 4명으로 구성됐다. 이들은 전문성과 객관성을 바탕으로 2029년 3월 4일까지 3년간 공단의 전반적인 사업 이행 과정을 살피게 된다.

시민감사관은 단순한 참관을 넘어 실질적인 감사 및 자문 역할을 수행한다. 주요 활동은 ▲공단 사업 전반의 이행 과정 확인 ▲부패 행위 및 관련 제도 운영 개선 ▲시민감사관의 활동과 관련한 교육 및 각종 시민감사관 회의 참여 ▲적극행정 직원의 면책여부 및 우수직원 선발 심의 등이다. 이를 통해 공단 내부통제의 실효성을 높이고 올바른 공직문화를 확산하는 데 기여할 전망이다.

김성훈 공단 이사장은 “시민감사관 제도는 공단 운영의 투명성과 책임성을 한층 높이는 핵심 장치”라며 “앞으로 외부 전문가들의 객관적인 시각을 통해 환경기초시설 운영과 안전관리 분야를 꼼꼼히 점검해 시민들에게 더욱 신뢰받는 인천 유일의 환경전문공기업으로서 성장해 나가겠다”고 전했다.