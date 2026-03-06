호주, 체코 꺾고 2연승…C조 선두
호주가 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 2연승을 달렸다.
호주는 6일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 2차전에서 체코를 5대 1로 꺾었다. 전날 대만전에 이어 연이틀 승리를 거둔 호주는 C조 단독 선두에 올랐다.
선취점은 체코의 몫이었다. 2회 1사 2, 3루에서 보이텍 멘시크가 외야 희생플라이를 날리며 1-0으로 앞서 나갔다.
리드는 오래가지 않았다. 호주는 3회 곧바로 2사 1, 2루에서 커티스 미드가 역전 3점 홈런을 터뜨리며 역전에 성공했다. 호주는 9회 알렉스 홀의 솔로포로 한 점을 더 달아났고, 이어진 1사 3루에서 로비 퍼킨스의 적시타로 승부에 쐐기를 박았다.
호주 선발 조시 헨드릭슨은 3이닝 2탈삼진 1실점으로 호투했다.
호주는 8일 일본, 9일 한국과 차례로 맞붙는다. 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 세계 랭킹 11위인 호주는 이번 대회 C조에서 일본(1위), 대만(2위), 한국(4위)보다 한 수 아래 전력으로 평가됐지만, 전날 대만을 제압하며 이변을 일으켰다.
직전 2023년 대회에서 한국을 꺾고 2라운드 진출했던 호주는 일본전보다 한국전에 초점을 맞출 가능성이 크다. 대표팀으로선 두 경기에서 단 1점만 내준 투수 운용과 탄탄한 수비, 홈런 네 방을 터뜨린 장타력 모두 경계해야 한다.
