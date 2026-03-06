[속보] 공수처, 수사관 4명 비위 확인…3명 중징계 요구·고발
고위공직자범죄수사처(공수처)가 수사관 4명의 비위 정황을 확인해 인사혁신처에 징계를 요청했다.
공수처는 6일 “최근 내부 감찰 과정에서 일부 직원의 비위 정황을 확인했다”며 “수사관 4명 중 3명에 대해서 금일 인사혁신처 중앙징계위원회에 중징계 의결 요구를, 1명에 대해서는 경징계 의결 요구를 했다”고 밝혔다. 중징계를 요청한 수사관 3명에 대해서는 수사기관 고발 역시 이뤄졌다. 공수처는 다만 수사관들에 대해 징계·수사 절차가 진행될 예정인 만큼 구체적인 비위 사실은 공개하지 않겠다고 밝혔다.
공수처는 “공직자 범죄를 수사하는 기관에서 이와 같은 일이 발생한 점을 무겁게 받아들이고 있다”며 “향후 감찰과 복무 점검을 더욱 강화해 공직기강을 확립하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
