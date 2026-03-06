작년 민주당 후원금 ‘1등’…국힘은 진보·정의당보다 적어
중앙선관위 모금 내역 공개
국회의원 후원 1위는 김민석
지난해 국회의원 1인당 약 2억원의 후원금을 받은 것으로 나타났다.
중앙선거관리위원회는 지난해 303개의 국회의원 후원회에서 총 608억3200여만원의 후원금이 모금됐다고 6일 밝혔다.
의원 1인당 평균 모금액은 2억76만여원이다. 이는 2024년 평균(1억9500여만원)보다 500여만원 증가한 수치다.
37개 중앙당(중앙당창당준비위) 후원회는 모두 81억7800여만원을 모금했다.
당별로는 여당인 더불어민주당이 13억4700여만원으로 가장 많았다. 이어 진보당 9억7100여만원, 정의당 9억900여만원, 개혁신당 8억3600여만원, 국민의힘 7억1900여만원 순이었다.
지난해 연간 모금 한도액을 초과해 후원금을 모금한 국회의원 후원회는 모두 52개였다. 의원 개인별로는 김민석 국무총리가 가장 많은 후원금을 모았다. 김 총리는 지난해 3억2950여만원의 후원금을 받았다.
2위는 김선교 국민의힘 의원(3억2900여만원), 3위는 박선원 민주당 의원(3억2350여만원), 4위는 차지호 민주당 의원(3억2220여만원), 5위는 이준석 개혁신당 대표(3억2180여만원)였다.
정청래 민주당 대표는 2억9990여만원을 모금했다. 장동혁 국민의힘 대표는 2억6690여만원을 후원받은 것으로 나타났다.
국회의원의 연간 모금 한도액은 1억5000만원이다. 다만 지난해처럼 대통령 선거 등 공직선거가 있을 경우 3억원까지 모금할 수 있다.
지난해 한도액을 채운 국회의원 수는 39명이었다. 민주당 31명, 국민의힘 7명, 개혁신당이 1명이었다.
