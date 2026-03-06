압박 수위 높이는 삼성전자 노조…“9일 쟁의 찬반 투표”
삼성전자 노동조합이 9일부터 쟁의 행위 찬반 투표를 실시한다. 이번 투표에서 전체 조합원의 과반 찬성으로 쟁의권을 확보할 경우 4월 전 조합원 집회와 5월 총파업 등 단계적 투쟁에 나선다는 계획이다.
6일 삼성전자노조 공동투쟁본부에 따르면 노조는 지난 5일 유튜브 라이브를 통해 오는 9일부터 18일까지 쟁의행위 찬반 투표를 실시한다고 밝혔다. 당시 공동투쟁본부는 “5월 총파업을 목표로 쟁의 참여자를 지속 확대하며 사측에 대한 압박 수위를 높이겠다”고 밝혔다.
앞서 공동투쟁본부는 지난해 11월 초기업노조 삼성전자지부, 전국삼성전자노조, 삼성전자노조동행 등으로 공동교섭단을 구성하고 3개월여 동안 사측과 임금 협상을 벌여왔다. 그간 8차례 본교섭과 6일간의 집중교섭, 중앙노동위원회 조정 절차까지 거쳤지만 노사 간 이견을 좁히지 못했다.
핵심 쟁점은 성과급 제도인 초과이익성과급(OPI)이다. OPI는 실적이 목표를 초과할 경우 초과이익의 20% 범위에서 연봉의 최대 50%까지 지급하는 제도다. 노조는 초과이익 산정 기준에 경제적부가가치(EVA) 개념이 적용돼 기준이 불투명하다며 영업이익 중심 체계로 변경하고 성과급 상한을 폐지해야 한다고 요구하고 있다.
반면 사측은 사내에 메모리 반도체뿐 아니라 파운드리, TV, 생활가전 등 다양한 사업부가 존재해 OPI 상한이 사라질 경우 사업부 간 격차가 확대되고 노노 갈등으로 이어질 수 있다고 우려한다. 이에 OPI 산정 기준을 ‘EVA의 20%’나 ‘영업이익의 10%’ 중 직원이 유리한 쪽을 선택할 수 있는 안 등을 제시했으나 합의점을 찾지 못했다.
삼성전자는 2024년 7월 전국삼성전자노조 25일간 무기한 총파업을 진행하면서 창사 이후 처음으로 파업을 겪은 바 있다. 이번 찬반 투표에서 파업이 가결될 경우 약 2년 만에 두 번째 파업 사태를 맞게 된다. 초기업노조·전국삼성전자노조·삼성전자노조동행 등 3개 노조의 조합원 규모는 총 9만명 수준이다.
