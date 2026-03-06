국민 46% “집값 더 떨어질 것”…한 달 만에 뒤집혀
국민 절반 가까이 향후 1년간 주택 가격이 내려갈 것으로 전망한다는 여론조사 결과가 나왔다. 1·29 수도권 주택공급 방안 발표 전까지는 집값이 상승할 것이라는 전망이 우세했지만, 한 달여 만에 하락 우위 전망으로 바뀐 것이다. 이재명 대통령의 부동산 시장 안정화 의지 등에서 비롯한 결과로 분석된다.
한국갤럽이 지난 3~5일 전국 만 18세 이상 1001명에게 향후 1년간 집값 전망을 물은 결과 46%가 ‘내릴 것’이라고 응답했다. ‘오를 것’이라는 응답자는 29%, ‘변화 없을 것’ 15%, 의견 유보는 10%였다.
한국갤럽은 “대선 공약 수준을 초과 달성한 국내 증시 상황, 대통령이 직접 SNS로 메시지를 전하는 부동산 안정화 의지, 출범 9개월 남짓한 현 정권에 대한 신뢰 강화 등에서 비롯한 결과”라고 분석했다.
향후 1년간 전·월세 등 주택 임대료에 대해선 응답자의 46%가 ‘오를 것’으로 봤다. ‘내릴 것’이라는 응답은 24%, ‘변화 없을 것’은 20%였다. 10%는 의견을 유보했다.
한국갤럽은 임대료 전망에서 집값과 달리 상승론이 우위인 결과에 대해 “지역 간 수요·공급 불균형, 반전세·월세 가속화 등 영향”이라고 설명했다.
정부의 부동산 정책에 대해서는 51%가 ‘잘한다’고 응답했다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 27%, 의견 유보는 21%였다.
정치 성향별로는 진보층의 74%, 중도층의 55%가 긍정적으로 평가했고, 보수층의 50%는 ‘잘못하고 있다’고 답했다.
부동산 보유세의 경우 ‘높여야 한다’는 응답이 34%, ‘낮춰야 한다’는 응답이 25%, ‘유지해야 한다’가 28%로 나타났다.
진보층의 54%가 부동산 보유세 인상해야 한다고 답했으며 중도층은 38%가 높여야 한다고 응답했다. 보수층의 35%는 보유세를 유지해야 한다고 응답했다.
다주택자 규제에 대해선 주택시장 안정화에 도움이 될 것이란 응답이 62%로 가장 높았다. ‘도움 되지 않을 것’이라는 응답은 27%에 그쳤다.
이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트, 접촉률은 44.7%, 응답률은 11.9%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
