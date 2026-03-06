“9분 만에 완충”… BYD, 6년 만에 새 전기차 배터리 공개
중국 전기차 브랜드 BYD(비야디)가 9분이면 사실상 완충 가능한 새 블레이드 배터리를 내놨다. 중국 내 플래시 충전소를 올해 말까지 2만개 설치하고, 글로벌 시장으로도 점차 확대해 나간다는 게 BYD의 계획이다.
BYD는 6일 “전기차의 대표적인 난제로 꼽히는 충전 속도 한계와 저온 성능 저하 문제를 해결하기 위한 2세대 블레이드 배터리와 플래시 충전 기술을 발표했다”고 밝혔다. 발표회는 전날 중국 남부 선전에서 이뤄졌다.
2세대 블레이드 배터리는 6년 만에 공개된 신제품이다. 1세대 제품 대비 에너지 밀도를 5% 더 높이면서 충전 속도도 획기적으로 단축됐다. 잔량 10% 상태의 배터리가 5분 만에 70%까지 채워지고, 9분이면 97%까지 충전할 수 있다고 한다. 특히 영하 30도의 극한 환경에서도 잔량 20% 배터리가 97%까지 충전하는 데 걸리는 시간이 상온과 비교해 3분 차이밖에 나지 않는다. 왕촨푸 BYD 회장은 “업계가 직면한 고질적인 과제인 느린 충전 속도와 저온 성능 문제를 반드시 해결해야 한다”고 말했다.
BYD는 단일 커넥터 출력 1500㎾의 플래시 충전기도 개발했다. 이 시스템은 대용량 에너지저장장치(ESS)와 결합해 지역 전력망에 과부하를 주지 않고, 용량 제한도 극복할 수 있다고 BYD는 강조했다. BYD는 올해 말까지 중국에 총 2만개의 플래시 충전소를 건설할 계획이다.
BYD는 국내 시장 진출 원년인 지난해 6107대의 전기차를 판매하며 존재감을 키워왔다. 가성비 전략을 앞세워 출시 첫해 만에 수입차 판매량 상위 10위에도 진입했다. 다만 중국 현지에선 올해 들어 경쟁사 지리자동차에 판매 1위 자리를 내준 상태다.
