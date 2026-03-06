“9분 만에 완충”… BYD, 6년 만에 새 전기차 배터리 공개

중국 전기차업체 BYD가 지난해 1월 16일 인천 중구 상상플랫폼에서 승용 브랜드 론칭 행사를 열었다. 왼쪽부터 조인철 BYD코리아 승용사업 부문 대표, 류쉐량 BYD 아시아태평양 자동차 영업사업부 총경리, 딩하이미아오 BYD코리아 대표. BYD코리아 제공

9분이면 사실상 완충 가능한 새 블레이드 배터리를 내놨다. 중국 내

올해 말까지 2만개 설치하고, 글로벌 시장으로도 점차 확대해 나간다는 게 BYD의 계획이다.

“전기차의 대표적인 난제로 꼽히는 충전 속도 한계와 저온 성능 저하 문제를 해결하기 위한 2세대 블레이드 배터리와 플래시 충전 기술을 발표했다”고 밝혔다. 발표회는 전날 중국 남부 선전에서 이뤄졌다.