법원이 멈춰 세운 배현진 징계, 시험대 오른 장동혁 리더십
배현진 국민의힘 의원의 징계 가처분 신청이 법원에서 인용되면서 당내 갈등이 재점화되고 있다. 국민의힘은 “이의신청을 검토하고 있다”고 했지만, 지방선거가 90일도 채 남지 않은 상황에서 법적 공방이 장기화될 경우 정치적 부담이 커질 수 있다는 우려가 제기된다.
법원은 지난 5일 국민의힘 중앙당 윤리위원회의 배 의원 ‘당원권 1년 정지’ 징계를 재량권 남용으로 판단하고 효력을 정지했다. 이에 배 의원은 6일 SBS 라디오에 출연해 “장동혁 대표가 입이 열 개여도 할 말이 있겠느냐”며 “징계 사태를 촉발한 장 대표가 당원과 국민에 백배사죄해야 한다”고 촉구했다. 친한계 인사에 대한 징계가 법원에서 제동이 걸리면서, 장 대표 체제는 계파 갈등 재점화라는 새로운 시험대에 오른 셈이다.
국민의힘 소장파 의원들도 연이은 작심 발언을 내놨다. 김재섭 의원은 윤 위원장을 향해 “당권파의 사냥개”라며 강도 높게 비판했고, 조은희 의원 역시 페이스북에 “이번 사태는 윤리위가 헌법과 법률의 테두리를 벗어나 자의적이고 편향적으로 운영되고 있음을 보여주었다”며 “윤민우 윤리위원장과 위원들은 즉각 사퇴해야 한다”고 적었다. 이날 국회의원 7명과 전현직 당협위원장 26명은 성명서를 내고 윤 위원장의 사퇴와 장 대표의 사과 및 후속조치를 요구했다. 이에 국민의힘은 “당 지도부에서 검토할 사안”이라고 설명했다.
가처분 인용 결정으로 배 의원은 서울시당 위원장직에 복귀할 전망이다. 서울시당 위원장은 구청장과 지방의원 공천 과정에 관여할 수 있는 자리다. 이와 관련해 곽규택 원내수석대변인 겸 법률자문위원장은 “전례가 없어 맞다 틀리다 말하기 어려운 부분”이라면서도 “가처분이 인용됐기 때문에 법리적으로는 시당위원장으로 복귀한다고 보면 된다”고 밝혔다. 오세훈 서울시장도 6일 기자들과 만나 “이런 일이 없었으면 훨씬 더 바람직했겠지만, 뒤늦게나마 법원 결정에 따라 서울시당이 정상 운영될 수 있게 돼 다행이라 생각한다”고 말했다.
배 의원은 오는 7일 예정된 한동훈 전 대표의 부산 구포 시장 방문에 동행할 계획이다. 앞서 한 전 대표의 대구 서문시장 방문에 동행했던 친한계 8인은 지난 3일 중앙당 윤리위에 제소된 바 있다. 한 전 대표는 6일 페이스북에 “어제 제가 사랑하는 제1야당 국민의힘이 반헌법적이라는 소리를 법원으로부터 들었다”며 “무능하고 무책임하다. 이제는 대한민국 법원을 제명할 것인가”라며 당 지도부를 비판했다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사