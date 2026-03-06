與, 광주특별시장 ‘당원 50%·여론조사 50%’ 본경선 선출
더불어민주당은 당원 100% 예비경선과 당원 50%·국민 여론조사 50%를 반영한 본경선을 통해 전남·광주 통합특별시장 후보를 선출하기로 최종 확정했다.
민주당은 이날 최고위원회의에서 이같이 결정했다고 조승래 사무총장이 밝혔다.
본경선은 예비후보 8명 중 예비경선 상위 5명을 대상으로 진행한다. 본경선에서 과반 득표자가 없을 경우에는 결선을 치르기로 했다.
최고위는 전남·광주 본경선에서 시민 공천 배심원제를 도입하자는 당 공천관리위원회의 제안은 수용하지 않았다. 대신 예비후보의 순회 토론회 등에 참석해 정책과 비전을 묻는 역할을 하는 정책배심원단 제도를 도입하기로 했다. 다만 정책배심원단은 별도의 의결·투표권은 갖지 않는다.
이날 민주당은 충남지사 선거에 도전하는 박수현(재선) 의원의 사임으로 공석이 된 수석대변인에 강준현(재선) 의원을 임명했다. 또 김기표(초선) 의원을 신임 대변인으로 임명했다.
