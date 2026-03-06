송파여성새로일하기센터 ‘AI·백엔드 융합 개발자 과정’ 모집
송파여성새로일하기센터가 급변하는 AI 산업 트렌드와 기업들의 실무 수요에 발맞추어 ‘2026 Java&Spring 백엔드 개발자 과정(AI Agent 프로젝트)’에 참여할 신규 훈련생을 모집한다.
이번 교육 과정은 여성가족부가 지원하는 ‘장기고부가가치 직업교육훈련’ 사업의 일환으로 기획되었으며, 미취업 청년 여성들이 웹 개발 기술과 AI 융합 역량을 동시에 습득하여 지역 내 고부가가치 일자리에 성공적으로 진입할 수 있도록 돕는 데 목적을 두고 있다.
교육 과정의 핵심인 직업전문교육은 기초부터 심화까지 단계별로 구성되어 있다. 먼저 프론트엔드의 기초가 되는 HTML, CSS, JavaScript를 시작으로, 백엔드의 중추 역할을 하는 Java와 Spring Boot, 그리고 데이터 관리를 위한 SQL 과정을 심도 있게 다룬다.
특히 최근 산업계에서 수요가 급증하고 있는 Python과 FastAPI를 비롯하여, 검색 증강 생성 기술인 RAG와 Multi-Agent System 기반의 AI 챗봇 구현 기술을 커리큘럼에 포함함으로써 훈련생들이 차별화된 AI 융합 역량을 갖출 수 있도록 설계했다.
단순한 이론 교육에 그치지 않고 실질적인 취업 성공률을 높이기 위한 체계적인 대비 교육도 병행된다. 현직 개발자의 밀착 멘토링과 AI 기반의 정밀 취업 코칭, 실제 전형을 방불케 하는 모의 기술면접 등을 통해 훈련생들의 실전 감각을 극대화할 예정이다.
올해는 기업체 현장실습 시간을 전년 대비 22.5% 대폭 확대한 총 196시간(24일)으로 편성하여, 훈련생들이 실제 기업 연계 프로젝트를 수행하고 다양한 협업 도구를 직접 활용해 보며 현장 적응력을 높일 수 있는 기회를 얻게 된다.
선발된 훈련생들에게는 파격적인 경제적 지원 혜택이 주어진다. 교육비 전액이 국비로 지원되는 것은 물론, 수업에 필요한 전공 교재와 관련 자격증 대비 도서도 무상으로 제공된다. 또한 출석률 80% 이상 등 일정 지침을 충족할 경우 교통비와 훈련 수당을 포함해 총 136만원이 지급돼 참여자들이 경제적 부담 없이 오로지 학습과 취업 준비에만 전념할 수 있는 환경을 조성했다.
해당 과정은 이미 시장에서 검증된 압도적인 성과를 보유하고 있다는 점에서 더욱 주목받고 있다. 2023년부터 운영된 본 사업은 2025년도 기준 전체 취업률 100%라는 놀라운 기록을 달성한 바 있다. 특히 취업자 중 63.6%가 백엔드 및 프론트엔드 개발자, 웹 기획자 등 전공과 직결된 유관 업종으로 진출하는 쾌거를 이루며 고부가가치 여성 인력 양성의 요람으로 자리매김했다.
이번 과정의 지원 자격은 2030 미취업 청년 여성이며 관련 전공자나 해당 분야 경력자 또는 유관 훈련과정 수료자를 우선적으로 우대하여 선발할 방침이다.
교육은 오는 4월 6일부터 9월 28일까지 진행되며 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 몰입도 높은 집중 교육으로 운영된다. 오는 3월 31일 화요일에는 직종설명회가 개최되어 상세한 교육 안내와 현직 개발자의 생생한 특강을 진행한다.
참여를 희망하는 대상자는 송파여성인력개발센터 홈페이지를 통해 온라인으로 접수할 수 있으며 서류 접수 후 면접 전형을 거쳐 최종 15명 이내의 정예 인원을 선발할 예정이다.
