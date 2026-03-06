바이오에프티 ‘DIVV CENTER(다이브 센터)’ 설립
화장품 소재 및 제형 전문 기업 바이오에프티가 원료 개발 및 생산, 제형 연구, 완제품 ODM 사업에 이어 화장품 효능을 과학적으로 입증하는 전문 연구 시설인 ‘DIVV CENTER(효능센터)’를 본격 가동하며 화장품 개발의 전 과정을 아우르는 통합 밸류체인을 완성했다.
‘DIVV’는 In-vitro와 In-vivo 연구를 통해 효능 데이터를 확보하고 새로운 효능을 발견(Data & Discovery)한다는 의미를 담은 이름이다.
바이오에프티는 설립 초기부터 천연 소재를 활용한 독자적인 원료 연구 및 고부가가치 소재 생산에 주력해왔으며, 이를 바탕으로 시장의 트렌드를 선도하는 혁신적인 제형 개발 및 생산 역량을 축적해왔다.
특히 단순 제조를 넘어 기획부터 완제품 출고까지 책임지는 맞춤형 ODM 서비스를 통해 글로벌 스킨케어 시장에서의 입지를 다져왔다. 이번에 새롭게 구축된 DIVV CENTER(다이브 센터)는 이러한 바이오에프티의 제조 역량에 과학적 검증 시스템을 더해, 고객사에게 더욱 전문적이고 신뢰도 높은 토털 솔루션을 제공하기 위한 전략적 결정이다.
이번 센터 구축의 핵심은 비임상(In-vitro)과 임상(In-vivo) 평가를 한 공간에서 체계적으로 수행할 수 있는 통합 시스템에 있다. 원료의 효능을 세포 수준에서 먼저 확인하고, 이를 적용한 완제품이 실제 인체에 미치는 영향까지 즉각적으로 데이터화할 수 있어 개발 기간 단축은 물론 제품의 품질 경쟁력을 획기적으로 높일 수 있게 됐다는 설명이다.
다이브센터는 연구 목적과 전문성에 따라 크게 두 개의 섹션으로 구분해 설계됐다. 먼저 비임상 섹션은 세포 수준에서 효능을 검증하는 공간으로, 바이오에프티의 독자적인 천연 원료 추출 기술과 맞춤형 제형 처방 기술이 적용된 실험 환경을 갖췄다. 미백, 주름 개선 등 기능성 성분이 피부 세포에 작용하는 기전을 정밀하게 분석할 수 있도록 최첨단 장비와 효율적인 연구 동선도 구축돼 있다.
임상 섹션은 실제 인체 적용 시험을 통해 제품의 안전성과 유효성을 입증하는 공간으로, 피험자의 안전을 최우선으로 고려한 설계와 함께 완제품의 효능을 항목별로 정밀 측정할 수 있는 최신 환경을 마련해 데이터의 객관성을 확보했다.
바이오에프티는 이번 다이브센터 가동을 통해 ‘원료 개발 및 생산 → 제형 개발 및 생산 → 완제품 ODM → 효능 검증(비임상/임상)’으로 이어지는 원스톱 시너지를 극대화할 계획이다. 이를 통해 원료의 컨셉 설정 단계부터 최종 임상 결과 도출까지 일관된 연구 방향성을 유지하며 프리미엄 스킨케어 라인의 시장 안착을 적극 지원할 예정이다.
바이오에프티 관계자는 “다이브센터는 비임상과 임상 평가가 모두 가능한 전문 시설로서, 자사의 독자적 원료 개발 역량과 최첨단 평가 시스템을 결합한 혁신의 상징”이라며 “앞으로 고객사들에게 더욱 신뢰성 있는 데이터를 제공하고, K-뷰티의 기술 수준을 한 단계 끌어올리는 핵심 기지가 될 것”이라고 포부를 밝혔다.
