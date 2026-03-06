군경TF, 北 무인기 민간인 3명 송치…“국익 중대 위협”
북한에 무인기를 날린 혐의를 받는 민간인 3명이 검찰에 넘겨졌다. 군·경 합동조사 태스크포스(TF)는 “국익에 대한 중대 위협”이라고 판단했다.
TF는 6일 일반이적죄와 항공안전법 위반, 군사기지법 위반 혐의로 민간인 피의자 3명을 검찰에 송치했다고 밝혔다. 무인기를 날린 주범으로 지목된 30대 대학원생 오모씨는 지난달 26일 구속된 상태로 송치됐다. 무인기 제작과 비행을 공모한 장모씨와 김모씨는 불구속 상태로 송치됐다.
이들은 지난해 9월 27일, 11월 16일·22일, 올해 1월 4일 등 총 4차례에 걸쳐 북한에 무인기를 날린 혐의를 받는다. 인천 강화도에서 출발한 무인기는 북한 개성시와 평산군을 지나 경기도 파주시로 돌아오도록 경로가 설정됐다. 무인기 비행 전 국토교통부 장관에게 사전 신고하거나, 관할 군부대장에게 촬영 승인을 받지 않은 것으로 파악됐다
TF는 무인기가 군사분계선을 넘어가는 과정에서 해병대 2사단 등 우리 군 시설도 일부 촬영한 것으로 보고 있다. 이후 북한 지역에 무인기가 추락하면서 우리 군사정보가 북한에 노출됐고, 남북 간 긴장이 고조되면서 우리 군 대응 태세가 변화하는 등 군사상 이익을 해쳤다고 판단했다.
TF에 따르면 이들은 대학교 선후배, 친구 사이로 2023년 9월부터 무인기 제작업체를 설립해 함께 운영했다. TF는 이들이 저고도 방공망에 탐지되지 않는 무인기 개발을 위해 경기도 여주시 일대에서 지난해 6월부터 11월까지 총 8차례 무인기 비행을 한 사실도 추가로 확인했다. TF는 여주시 일대에서 진행한 비행을 북한에 보내기 위한 사전 시험 성격의 비행으로 판단했다.
한편 TF는 무인기를 날린 민간인을 지원한 의혹을 받는 현역 군인 3명과 국정원 직원 1명도 항공안전법 위반 등 혐의로 입건한 상태다. TF 관계자는 “국정원과 군 소속 피해자들의 범행 관여 여부에 대해서도 계속 수사를 이어나갈 예정”이라고 밝혔다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사