2월 글로벌 선박 수주 80%가 中…韓 점유율은 11%
지난달 전 세계에서 발주된 선박 물량 80%를 중국이 가져간 것으로 집계됐다. 세계 선박 발주량은 전년 동월 대비 증가했지만, 중국의 수주가 확대되며 한국 점유율은 11%에 그쳤다.
6일 영국 조선해운시황 전문기관 클락슨리서치에 따르면 지난달 전 세계 선박 발주량은 521만CGT(표준선 환산톤수·163척)로 전년 동월 대비 15% 증가했다. 중국은 이중 415만CGT(131척·80%)를 수주했다. 한국은 57만CGT(17척·11%)를 가져갔다.
2월 기준 중국의 수주 점유율은 최근 5년 새 가장 높은 수치다. 반면 한국은 지난해 2월(11척·9%)보다는 점유율이 올랐으나 중국과 격차가 크게 벌어진 모습이다. 일본의 경우 2월에 한 척도 물량을 수주하지 못했다.
지난달 말 기준 세계 수주 잔량(남은 건조량)은 전월 대비 145만CGT 증가한 1억8356만CGT였다. 국가별 수주 잔량은 한국이 3647만CGT(20%), 중국이 1억1456만CGT(62%)다.
새로 건조한 선박 가격을 뜻하는 신조선가 지수는 2월 말 182.14를 기록했다. 선종별 선가는 액화천연가스(LNG) 운반선 2억4850만 달러, 초대형 유조선(VLCC) 1억2850만 달러, 초대형컨테이너선은 2억6100만 달러다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
