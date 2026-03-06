시사 전체기사

日 대법원 “발명자는 인간뿐”…AI 특허 출원 최종 불허

입력:2026-03-06 14:16
공유하기
글자 크기 조정

일본 대법원격인 최고재판소가 인공지능(AI)은 발명자가 될 수 없다는 취지의 판결을 내리며, AI 명의의 특허 출원을 최종 불허했다.

6일 교도통신 등 현지 언론에 따르면 최고재판소 제2소법정은 미국인 스티븐 테일러 씨가 “AI를 발명자로 인정하지 않은 일본 특허청의 처분은 부당하다”며 제기한 상고를 지난 4일 기각했다.

테일러 씨는 자신이 직접 개발한 AI ‘다부스(DABUS)’가 식품 보관 용기를 스스로 고안해냈다며 다부스를 발명자로 명시해 일본 특허청에 특허를 출원했지만 거절당했다.

이에 불복해 소송을 냈으나, 앞서 1심과 2심 재판부 역시 “발명자는 인간에 한정된다”며 그의 청구를 모두 기각한 바 있다.

한편, 테일러 씨는 일본 외에도 한국 등 세계 여러 국가에서 동일한 취지의 소송을 제기해 왔다. 앞서 한국 법원에서도 “현행 특허법상 AI는 발명자로 인정할 수 없다”며 그의 주장을 받아들이지 않았다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
1118
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
도박빚에 ‘자녀 살해 후 자살’ 시도 남성, 징역 3년 확정
작년 민주당 의원 1명당 후원금 2억3천만원…국힘보다 5천만원 많아
‘치킨집 메뉴 22개 주문’… 모텔 연쇄살인, 기이한 행적
[단독]국힘 또 내홍…‘현역사퇴 요청’ 공관위원장에 “쓸데없는 말”
급등→ 폭락→ 급등 ‘롤러코스피’… 현기증 나는 ‘W자 반등’ 가능성
135만가구 공급 총대 멘 LH… 비상금 바닥나자 급전 조달
“돈 돌려달라” 美 사모대출 위기론… 국내서도 17조 판매
문보경 만루포, 위트컴 멀티포…한국 17년 만에 WBC 1차전 승리
국민일보 신문구독