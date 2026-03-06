한불 수교 140주년, 전국에서 프랑스 문화 행사 개최

20개 도시에서 100여 건 진행…전지현과 필릭스는 명예홍보대사 위촉

한불 수교 140주년을 맞아 명예 홍보대사로 선정된 배우 전지현(왼쪽)과 그룹 스트레이키즈의 필릭스. (c)주한프랑스대사관

올해 한국과 프랑스의 수교 140주년을 기념하는 문화 행사가 전국 곳곳에서 펼쳐진다. 국내 20개 도시에서 100여 건이 진행된다. 주한프랑스대사관은 5일 서울 서대문구 주한프랑스대사관 김중업관에서 기자간담회를 열고 ‘창의, 기회, 연대’를 슬로건으로 한 140주년 기념행사들을 공개했다.



오는 7일 경기 부천아트센터 콘서트홀에서 열리는 부천필하모닉오케스트라의 콘서트가 한불 수교 140주년의 개막을 알린다. 부천필의 상임지휘자인 프랑스 출신 아드리앙 페뤼숑과 함께 프랑스 출신 피아니스트 아리엘 벡이 협연자로 나선다. 프로그램으로 프랑스 작곡가 라벨의 ‘피아노 협주곡 G장조’와 드뷔시의 ‘바다’ 그리고 지난해 프랑스 오케스트라 연합회가 창설한 여성 작곡가 대회에서 우승한 한국 출신 박성아의 ‘사이-시간의 틈’이 공연된다.



이외에 음악 분야에서 6월 4일 덕수궁에서 한불 조약 체결 140주년 기념식과 함께 프랑스 예술문화훈장 코망되르 수훈자인 소프라노 조수미의 무대가 예정됐다. 6월 전국 각지의 공연장에서 프랑스 음악가들을 만날 수 있는 ‘페트 드 라 뮈지크’가 펼쳐진다. 그리고 9월 인디음악 분야에서 인기 있는 잔다리 페스타가 올해 ‘포커스 프랑스’를 통해 프랑스 아티스트들을 조명한다.



한국·프랑스 수교 140주년 기념 포스터.

또 전시 분야에서는 오는 17일 전쟁기념관에서 개막하는 몰입형 전시 ‘인상파의 밤: 파리 1874’를 비롯해 프랑스 미술 수집가 필립 티로가 소장한 박서보·이우환 등 작품을 선보이는 ‘프랑스의 한국 작가들-필립 티로 컬렉션’(4월 9일~7월 19일·주한프랑스대사관저), 페로탱 갤러리와 협업한 ‘이배·장미셸 오토키엘’ 특별전(8~9월·주한프랑스대사관저) 등이다. 특히 파리 퐁피두센터의 근현대 미술 상설 컬렉션을 기반으로 한 ‘퐁피두센터 한화’가 6월 서울 여의도 63스퀘어에서 개관한다.



문학 프로그램으로는 한국 독자가 선정하는 ‘공쿠르상(프랑스 최고 권위의 문학상)-한국’이 3월 중 서울대·한국외대·이화여대 등에서 진행된다. 28개 대학의 약 200명 학생이 공쿠르상 최종 후보작 중 한 작품을 선정하게 된다. 그리고 6월 24~28일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 ‘서울국제도서전’에선 프랑스가 주빈국으로 초청된다. 베르나르 베르베르 등 국내에도 잘 알려진 프랑스 작가들이 행사에 참여할 예정이다. 그리고 한국 주재 프랑스 초대 공사였던 빅토르 콜랭 드 플랑시의 삶과 업적을 조명한 책이 6월 출간될 예정이다.



영화에서는 서울국제환경영화제, 부천국제판타스틱영화제, DMZ국제다큐멘터리영화제 등 한국의 여러 국제영화제가 프랑스 영화들을 집중적으로 소개하는 ‘프랑스 포커스’를 진행한다. 그리고 4월 24일~5월 3일 주한프랑스대사관이 주최하는 ‘프랑스 영화주간’은 전국 예술영화관에서 다양한 장르의 국내 미개봉 프랑스 영화 10편을 선보인다. 국내 최대 영화제인 부산국제영화제는 올해도 한불 영화계 인사들이 교류하는 ‘프렌치 나잇’을 연다.



필립 베르투 주한 프랑스 대사가 5일 서울 서대문구 주한 프랑스 대사관에서 열린 한불 수교 140주년 기념 문화교류 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

프랑스의 다양한 웹툰도 한국에 소개된다. 주한프랑스대사관은 재담미디어와 함께 한국에서 최초로 ‘프렌치툰 셀렉션’ 웹툰 페스티벌을 연다. 오는 5월 31일까지 재담 쇼츠 플랫폼에서 한국어로 번역된 프랑스 웹툰 10편이 공개된다. 세계 최대 공연 예술 축제 아비뇽 페스티벌은 서울국제공연예술제 일환으로 오는 10월 10~15일 서울에서 특별 프로그램을 연다. 티아고 로드리게스, 에릭 아르날 부르취, 마틸드 모니에의 작품이 공연될 예정이다. 앞서 아비뇽 페스티벌은 올해 공식 초청언어로 한국어를 선정한 바 있다. 이외에 스포츠, 학술, 교육 등 다양한 분야에서 행사가 치러질 예정이다.



한편 주한프랑스대사관은 한불 수교 140주년 홍보대사로 배우 전지현과 그룹 스트레이키즈 멤버 필릭스를 선정했다. 이들은 명예 앰배서더로서 양국 간 문화 교류를 위해 활동할 예정이다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



