문 前대통령, 이란 사태에 “무력사용 최대한 억제하고 외교적 해결해야”
문재인 전 대통령이 해외를 방문해 최근 국제사회에 만연한 극단주의에 우려를 표하고 대화를 강조했다. 문 전 대통령이 퇴임한 뒤 처음이다.
문 전 대통령은 5일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 베벌리힐스 호텔에서 열린 태평양세기연구소(PCI) 주최 만찬에서 “지구촌 곳곳에서 극단적인 진영 논리와 혐오가 민주주의 가치를 훼손하고 있다”며 “배제보다는 포용을, 갈등보다는 통합을 선택해 포퓰리즘과 극단주의라는 시대적 병증을 치유하자”고 제언했다.
국제사회에 만연한 극단주의에 대해서도 우려를 표하며 “긴장이 갈수록 높아지고, 대립과 증오의 목소리가 커지는 엄중한 시대를 살고 있다. 이 위기를 극복할 유일한 열쇠는 대화를 통한 평화와 포용과 협력”이라고 강조했다.
특히 이란 사태를 언급하며 “무력 사용은 무고한 희생을 낳고 증오와 보복의 악순환으로 이어져 오히려 평화와 안전을 더 크게 위협하기 마련”이라고 지적했다.
이어 “무력 사용을 최대한 억제하고 외교·평화적으로 문제를 해결하는 데 시급히 힘을 모아야 한다”고 말했다.
문 전 대통령이 퇴임 후 해외를 찾은 것은 이번이 처음으로, PCI와 랜드연구소의 초청으로 LA를 찾게 됐다.
그는 “퇴임 후 첫 번째 해외 방문이라 매우 특별하다”며 “임 중 오지 못했던 LA를 방문하게 돼 감회가 새롭다”고 말했다.
이날 만찬에 앞서 문 전 대통령은 ‘청년과 미래 가교 프로젝트’ 고등학생 청년대사 12명을 만나 1시간 동안 이야기를 나누며 격려했다. 다음날에는 비공개로 진행되는 랜드연구소에서 기조연설을 할 예정이다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사