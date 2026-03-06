월드쉐어, 국내 당원병 아동 ‘특수전분 지원’ 캠페인
국제구호개발 NGO 월드쉐어는 선천성 희귀질환 ‘당원병’을 앓고 있는 국내 아동을 대상으로 특수전분 지원 캠페인을 진행하고 있다고 6일 밝혔다. 최근 네이버 해피빈 모금이 목표 금액의 100%를 조기 달성하면서 당원병 아동에 대한 사회적 관심도 높아지고 있다.
당원병은 체내에서 포도당이 정상적으로 분해되지 못해 저혈당이 반복되는 선천성 희귀난치질환이다. 혈당 유지를 위해 2~4시간마다 소량의 식사를 해야 하며, 음식 종류와 식사 시간에도 제한이 따른다.
특히 밤에는 음식 섭취가 어려워 혈당이 급격히 떨어질 위험이 있어 수면 중에도 4시간마다 옥수수 전분물을 섭취하는 등 지속적인 관리가 필요하다. 혈당이 안정되지 않을 경우 수면은 물론 성장과 일상생활에도 영향을 미칠 수 있다.
이때 아이들의 혈당 관리에 활용되는 것이 ‘특수전분’이다. 특수전분은 체내에서 천천히 흡수되어 최대 8시간까지 혈당을 비교적 안정적으로 유지하도록 돕는 특수 식이 제품이다. 잠들기 전 섭취하면 밤사이 반복적으로 깨지 않아도 되는 경우가 있어 안정적인 수면 유지에 도움이 될 수 있다.
하지만 비용 부담은 큰 편이다. 특수전분 1회 분 가격은 1만3000원에서 1만5000원 수준이며, 한 아동이 하루 1팩을 꾸준히 섭취할 경우 관련 관리 비용을 포함해 월 100만원 이상이 필요한 것으로 알려져 있다. 이 때문에 일부 가정에서는 충분한 양을 사용하지 못하고, 상대적으로 혈당 유지 시간이 짧은 일반 전분을 사용하는 경우도 있다.
당원병 환아의 한 부모는 “특수전분을 넉넉히 준비해 줄 수 있다면 아이가 밤에 푹 잘 수 있을 텐데, 비용 때문에 충분히 사주지 못해 늘 미안하다”고 말했다.
박현경 월드쉐어 대외협력부 책임은 “특수전분은 아이들의 생명과 직결된 필수품이지만 비용 부담으로 어려움을 겪는 가정이 많다”며 “아이들이 또래처럼 밤새 깨지 않고 잠들 수 있도록 지속적인 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.
국내 당원병 환아들을 위한 캠페인은 월드쉐어 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 일시후원 또는 정기후원 방식으로 특수전분 지원에 참여할 수 있다.
한편, 월드쉐어는 전 세계 20여 개국에서 그룹홈, 해외아동결연, 교육, 보건, 인도적 지원 등 아동공동체 중심의 지역개발사업을 진행하고 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
