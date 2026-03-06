전남 장성 아파트 화재…80대 여성 숨져
전남 장성의 한 아파트 1층 세대에서 화재가 발생해 80대 여성이 숨졌다.
6일 전남소방본부 등에 따르면 이날 오전 9시52분쯤 장성군 장성읍 한 5층 규모 아파트 1층 세대에서 불이 났다.
불이 난 세대에서는 A씨(80대·여)가 숨진 채 발견됐다. 또 같은 아파트 입주민 14명이 대피했으며, 이 중 1명은 연기를 들이마셔 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.
신고를 받고 출동한 소방당국은 소방관 43명과 진화장비 15대를 투입해 약 1시간 만인 오전 10시51분쯤 불을 완전히 진화했다.
소방당국은 큰 불길을 잡은 뒤 인명 수색 과정에서 A씨를 발견했으며, 연기를 들이마셔 숨진 것으로 보고 있다.
경찰과 소방당국은 A씨의 정확한 사망 원인과 화재 경위 등을 조사하고 있다.
