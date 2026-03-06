시사 전체기사

전남 장성 아파트 화재…80대 여성 숨져

입력:2026-03-06 13:28
수정:2026-03-06 13:29
공유하기
글자 크기 조정
6일 장성군 장성읍 한 5층 규모 아파트 1층 세대에서 화재가 발생했다. 전남소방본부 제공

전남 장성의 한 아파트 1층 세대에서 화재가 발생해 80대 여성이 숨졌다.

6일 전남소방본부 등에 따르면 이날 오전 9시52분쯤 장성군 장성읍 한 5층 규모 아파트 1층 세대에서 불이 났다.

불이 난 세대에서는 A씨(80대·여)가 숨진 채 발견됐다. 또 같은 아파트 입주민 14명이 대피했으며, 이 중 1명은 연기를 들이마셔 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

신고를 받고 출동한 소방당국은 소방관 43명과 진화장비 15대를 투입해 약 1시간 만인 오전 10시51분쯤 불을 완전히 진화했다.

소방당국은 큰 불길을 잡은 뒤 인명 수색 과정에서 A씨를 발견했으며, 연기를 들이마셔 숨진 것으로 보고 있다.

경찰과 소방당국은 A씨의 정확한 사망 원인과 화재 경위 등을 조사하고 있다.

장성=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘1000만 감독’ 장항준 “한번도 상상못해…관객이 ‘의의(意義)’ 가치에 공감”
작년 민주당 의원 1명당 후원금 2억3천만원…국힘보다 5천만원 많아
60억대 위조한 30대남…여친이 훔쳐 달아났다 덜미
천궁­Ⅱ, 이란 미사일 96% 요격… UAE “물량 더 빨리 줄 수 없나”
“한국인들 진짜 무례해”… 동남아 반한 정서 연대 확산
135만가구 공급 총대 멘 LH… 비상금 바닥나자 급전 조달
전쟁이 밥상 물가를 덮친다… 이번엔 기름값 불안
‘낀세대’는 우울하고 아프다?… 40대 남성 삶의 질 ‘경고등’
국민일보 신문구독