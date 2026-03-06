주한미군 패트리엇, 오산 기지 이동…언제든 중동 전개 가능

주한미군 패트리엇, 중동行 준비 마쳐

오산기지에서 대형 수송기 포착

경기 평택 캠프 험프리스에 배치된 패트리엇 미사일. 연합뉴스

미군은 지난해 6월 이란 핵시설을 전격 공습하는 ‘미드나잇 해머’ 작전 때도 주한미군 패트리엇 2개 포대를 중동에 순환 배치했다. 미군은 당시 패트리엇 포대를 중동에 가져갈 때 C-17을 동원했다. 이 포대는 이후 10월 한국에 복귀했다.