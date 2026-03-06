주한미군 패트리엇, 오산 기지 이동…언제든 중동 전개 가능
주한미군 패트리엇, 중동行 준비 마쳐
오산기지에서 대형 수송기 포착
주한미군이 방공 자산인 패트리엇을 국내 다른 미군기지에서 경기 평택 오산기지로 이동시킨 것으로 알려졌다. 대형 미군 수송기인 C-5와 C-17도 오산기지에서 식별됐다. 국내에 배치된 주한미군 패트리엇 포대는 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 발발한 뒤 중동으로 차출될 가능성이 제기돼 왔다.
6일 복수의 정부 관계자에 따르면 오산기지에서 기존에 배치된 패트리엇 포대 외 다른 미군기지에 있던 패트리엇 포대가 식별됐다. 패트리엇은 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계)와 함께 북한 탄도미사일을 막아내는 우리 군 핵심 자산이다.
미군 수송기인 C-17과 C-5도 오산기지에서 확인됐다. 두 대형 수송기가 함께 기착한 건 이례적인 일이다. C-17은 미군 장비·병력 수송을 위해 정기적으로 오산기지에 오지만, C-17보다 대형인 C-5의 오산 기착은 흔치 않다.
주한미군 패트리엇은 순환 배치를 염두에 둔 운용 체계를 갖고 있다. 패트리엇 포대가 단일 기지에 상시 배치되는 것이 아니라 필요에 따라 다른 지역이나 전구로 이동할 수 있도록 운용되고 있다는 뜻이다. 미군은 지난해 6월 이란 핵시설을 전격 공습하는 ‘미드나잇 해머’ 작전 때도 주한미군 패트리엇 2개 포대를 중동에 순환 배치했다. 미군은 당시 패트리엇 포대를 중동에 가져갈 때 C-17을 동원했다. 이 포대는 이후 10월 한국에 복귀했다.
주한미군이 다른 미군기지에 배치된 패트리엇을 오산으로 이동시킨 점, 미군 대형 수송기가 오산에 기착한 점을 두고 주한미군 패트리엇의 중동 이송 준비를 끝마쳤다는 관측이 나온다. 필요하면 언제든 중동으로 신속히 전개될 수 있는 상태가 된 것이다. 현재 중동 지역 국가들은 이란 드론 공격을 막기 위해 패트리엇 방공 체계를 사용하고 있다. 요격 미사일 시스템의 수요가 급증하며 패트리엇의 중동 투입 가능성이 거론돼 왔다.
다만 해당 전력 이동은 다음 주부터 시작되는 한·미연합 연습인 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS)을 위한 것일 가능성도 있다. 국방부 당국자는 이날 언론 브리핑에서 “주한미군 전력 운용과 관련해 우리 정부가 언급하는 것은 적절치 않다”고 말했다. 주한미군은 작전보안을 이유로 이동 배경을 확인해줄 수 없다고 밝혔다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
