안성재 ‘모수’ 미쉐린 2스타 복귀…후덕죽 ‘호빈’ 탈락
올해도 강민구 셰프의 ‘밍글스’가 미쉐린 가이드 3스타를 유지했다. 안성재 셰프의 ‘모수’는 재개장 이후 2스타를 따냈고, 손종원 셰프의 한식당 ‘이타닉 가든’과 양식당 ‘라망 시크레’가 각각 미쉐린 1스타를 획득했다. 다만 후덕죽 셰프의 ‘호빈(앰배서더 호텔)’은 미쉐린 가이드 명단에서 빠졌다.
미쉐린 가이드는 부산 해운대구 시그니엘 부산에서 ‘미쉐린 가이드 서울·부산 2026’ 선정 결과를 5일 발표했다. 올해 미쉐린 스타를 받은 국내 레스토랑은 총 46곳(서울 42곳·부산 4곳)으로 집계됐다.
최고 등급인 3스타에는 유일하게 강 셰프의 ‘밍글스’가 이름을 올렸다. 2019년부터 2스타를 유지하다 지난해 3스타로 승급했고 올해도 국내 유일의 최고 등급 레스토랑 자리를 지켰다. 미쉐린은 “한국 전통의 미학을 현대적인 감각으로 풀어낸 요리를 통해 완성도 높은 미식 경험을 제공한다”고 평가했다.
2스타 레스토랑은 서울에서 10곳이 선정됐다. 박경재 셰프의 ‘소수헌’이 1스타에서 2스타로 올라섰고, 안 셰프의 ‘모수’도 2스타를 받았다. 모수는 2023년 국내에서 처음으로 3스타를 받은 레스토랑이었으나, 매장을 옮기며 운영을 중단해 평가 대상에서 빠졌었다. 이후 서울 이태원에서 다시 개장해 미쉐린의 재평가를 거쳐 2스타로 복귀했다.
1스타 레스토랑은 서울 31곳, 부산 4곳이 이름을 올렸다. 서울에서는 ‘가겐 바이 최준호’ ‘레스토랑 주은’ ‘하쿠시’ ‘꼴라쥬’ ‘기와강’ ‘레스토랑 산’ ‘스시 카네사카’가 1스타로 선정됐다. 손 셰프가 운영하는 ‘이타닉 가든’ ‘라망 시크레’도 1스타를 유지했다. 부산에서는 ‘모리’ ‘팔레트’ ‘피오또’가 1스타를 유지했다. ‘르도헤’는 처음 이름을 올렸다.
후 셰프의 ‘호빈’은 최소한 지난해 받은 1스타를 유지할 것으로 예상됐으나 명단에서 제외됐다.
