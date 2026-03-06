서울 5호선 김포·검단 연장 10일 예타 통과 주목
서울 지하철 5호선 김포·검단 연장사업의 예비타당성조사 결과가 오는 10일 발표될 전망이다.
서울 지하철 5호선 김포·검단 연장사업의 예타결과가 오는 10일 기획재정부 재정사업평가위원회에서 최종 결정될 것으로 보이면서 김포시의 오랜 숙원사업이 중대한 분수령을 맞고 있다.
예타를 통과하면 김포시는 경기도와 함께 곧바로 기본계획 수립에 착수하며 본격적인 사업 추진 단계에 들어가게 된다.
김포시는 지난 5일 기획재정부 재정사업평가위원회 SOC 분과위원회에 참여해 사업 필요성을 설명했다.
회의는 사전회의와 본회의, 종합평가 순으로 진행됐으며, 김병수 김포시장이 직접 발표자로 나서 사업의 시급성과 당위성을 강조했다.
김 시장은 “5호선 연장은 단순한 교통 문제가 아니라 시민의 생명과 안전이 달린 문제”라며 김포골드라인의 극심한 혼잡 상황과 광역교통 개선의 필요성을 집중적으로 설명했다.
또한 평가위원 질의에 직접 답변하며 사업 필요성을 재차 강조했고, 회의 종료 후에도 위원들에게 시민들의 염원과 안전 문제를 호소하며 협조를 요청했다.
분과위원회에 참석한 김포시 관계자는 “회의 분위기가 딱딱하기보다는 비교적 우호적인 편이었다”고 전했다.
서울 5호선 김포·검단 연장사업은 10여년 전부터 필요성이 제기돼 온 김포시의 대표적인 숙원사업이다.
2022년 김포한강2 콤팩트시티의 광역교통개선대책으로 발표된 뒤 서울시와 강서구, 김포시가 5호선 김포연장 업무협약을 체결하며 사업 추진의 전환점을 맞았다.
이후 2024년 8월 제4차 대도시권 광역교통시행계획에 본 사업으로 반영되고 예비타당성조사 대상사업으로 선정됐다.
김포시는 예타 조사 과정에서 30여 차례에 걸친 면담과 실무 협의를 진행하며 합리적 대안을 제시하는 등 대응을 이어왔다.
특히 김포골드라인의 혼잡 완화 필요성과 김포한강2 공공택지지구 광역교통개선대책, 접경지역 특성을 고려한 평가 유형 적용 등을 중심으로 종합평가 대응에 힘써왔다.
신속 예타 발표가 지연되는 과정에서는 김병수 시장이 5500억원 규모 재정 지원 의지를 밝히고 시민들이 국회 국민청원에 나서 5만명 이상이 참여하는 등 김포시와 시민이 ‘원팀’으로 사업 추진을 위한 움직임을 이어왔다.
김 시장은 분과위원회 이틀 전인 지난 3일 시민들과 간담회를 열어 사업 추진 의지를 공유했고, 다음날인 4일에는 국민청원서를 들고 국회를 방문해 정부와 국회를 상대로 사업 필요성을 직접 설명했다.
그는 11만명 이상의 대규모 입주가 예정된 김포한강2 콤팩트시티의 안정적 정착을 위해 광역교통 개선이 필수적이라는 점과 함께 김포골드라인의 혼잡도가 200%에 달한다는 점, 수도권 인접 대도시 가운데 서울 지하철 직결 노선이 없는 유일한 도시라는 점을 강조했다.
김병수 시장은 “시민의 위대한 힘이 가장 강력한 동력”이라며 “분과위 발표까지 잘 마친 만큼 시민 여러분께 깊이 감사드린다. 시민과 함께 하나 된 마음으로 최선을 다해온 만큼 좋은 결실을 기대한다”고 말했다.
이어 “시민 모두의 열망이 모인 사업인 만큼 예타 통과 이후에도 신속하고 차질 없이 사업이 추진될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
한편, 서울 5호선 연장사업이 예타를 통과해 추진이 확정될 경우 사업비의 최대 70%까지 국비 지원을 받을 수 있으며, 이후 기본계획 수립과 기본설계, 실시설계, 공사 발주 및 착공 등의 절차가 순차적으로 진행될 예정이다.
