젤렌스키 “이란제 요격용 드론 줄게, 패트리엇 달라”

이란 샤헤드 드론 공격에 제안

미국·일부 중동국도 도입 협의

우크라이나 하르키우에서 4일(현지시간) 48독립여단 소속 병사가 정찰용 드론을 발사하고 있다. AP연합뉴스

미국과 중동 국가 일부가 이란의 드론을 활용한 비대칭 공격을 막기 위해 우크라이나산 요격용 드론 도입 방안을 협의 중이라고 파이낸셜타임스(FT)가 5일(현지시간) 보도했다.



FT에 따르면 미국의 중동 우방국들은 최근 이란의 드론 공격을 막기 위해 고가의 미국산 패트리엇 미사일을 사용하고 있다. 이란제 ‘샤헤드’ 드론은 1대당 3만 달러(약 4400만원) 수준이지만 이를 요격하는 데 사용되는 ‘PAC-2’와 ‘PAC-3’ 같은 패트리엇 미사일은 1발당 수백만 달러짜리다.



이란은 패트리엇 미사일을 소진시키기 위해 ‘가성비 공격’을 가한다는 분석이 나온다. 패트리엇 미사일 운용을 위해서는 7개월간 훈련도 받아야 한다.



이에 샤헤드 드론을 요격하면서 운용 인력 육성도 단축할 수 있는 우크라이나산 요격용 ‘스팅’ 드론이 대안으로 떠오르고 있다고 FT는 짚었다.



스팅 드론은 러시아군의 샤헤드 드론 공격에 맞서 우크라이나가 개발한 방어 수단이다. 자동·수동 비행 설정이 가능하고, 요격 임무를 수행하지 않으면 귀환시켜 재사용도 가능하다.



스팅의 요격 성공률은 90%에 이른다고 제조사 관계자들은 주장하고 있다. 최고 속력에서 샤헤드 드론은 시속 185㎞ 수준인 반면, 스팅 드론은 시속 250㎞로 비행할 수 있다. 다만 제트 엔진을 장착한 러시아산 최신형 ‘게란-3’ 드론의 경우 시속 550㎞으로 비행할 수 있어 스팅을 압도한다.



볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 스팅 드론을 공급하는 대신 패트리엇 미사일을 공급받는 방안을 언급했다. 그는 소셜미디어에서 “샤헤드 드론 수백대, 수천대를 패트리엇 미사일로 요격할 수 없다. 비용이 너무 많이 든다”며 “우리는 요격용 드론을 가졌고, 한편으로는 PAC-2와 PAC-3가 부족하다”고 말했다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



