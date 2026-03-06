시사 전체기사

천안시·백석대, ‘지역관광 활성화’ 업무협약

입력:2026-03-06 13:03
김석필(왼쪽) 천안시장 권한대행과 송기신 백석대 총장이 6일 시청에서 지역관광 활성화 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. 천안시 제공

충남 천안시가 백석대와 지역관광 경쟁력 강화와 전문 인재 양성을 위해 협력하기로 했다.

천안시는 6일 백석대와 ‘지역관광 경쟁력 강화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

두 기관은 지역 축제 및 관광 행사 운영 시 학생 참여 활동 지원, 관광·축제 관련 교육과정 연계 프로그램 운영, 참여 활동 운영 관리 및 성과 공유 등에 대해 협력하기로 했다.

협약 이후 첫 사업으로 다음달 10∼11일 진행되는 천안시 야간 관광 프로그램 ‘별빛 한바퀴’ 행사에 관광학부 학생들을 투입해 협력할 예정이다.

김석필 천안시장 권한대행은 “백석대 관광경영, 호텔경영 등 관광학부의 전문 역량이 천안시 관광 정책과 시너지를 낼 것으로 기대된다”고 말했다.

천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

