김포시장, 5호선 연장 ‘예타 마지막 관문’서 직접 필요성 호소

기획예산처 재정사업평가 분과위원회의서 발표

골드라인 혼잡·5만 국민청원 동의 등 절박함 호소

김병수 김포시장(가운데)와 김포시 관계 공무원들. 김포시 제공

김병수 경기 김포시장이 서울5호선 김포검단 연장사업의 예비타당성조사 통과를 위해 정부 재정사업평가 회의에서 직접 필요성을 설명하며 정책적 판단의 중요성을 강조했다.



김 시장은 지난 5일 오후 세종시 한국개발연구원(KDI)에서 열린 기획재정부 재정사업평가 분과위원회에 참석해 서울5호선 김포검단 연장사업의 필요성과 정책적 효과를 발표했다. 해당 회의는 예비타당성조사 대상 사업 선정과 조사 결과 등을 심의·의결하는 자리로, 국가 재정사업 추진 여부를 결정하는 핵심 절차로 평가된다.



김 시장은 발표에서 김포골드라인의 극심한 혼잡 상황과 열악한 지역 교통환경을 강조하며, 최근 국회 국민청원에서 5만명 이상이 동의한 시민들의 요구를 근거로 사업 추진의 시급성을 설명했다. 특히 경제성만이 아니라 교통난 해소와 지역 균형발전 등 정책적 필요성을 종합적으로 고려해야 한다고 강조했다.



김포시는 예타 조사 착수 이후 국토교통부 대도시권광역교통위원회, 기획재정부, KDI, 서울시 등 관계기관과 약 30차례에 걸친 면담과 실무 협의를 진행하며 사업 추진을 위한 협의를 이어왔다. 또한 지난 2월에는 김포시가 사업비 5500억원을 부담하겠다는 의사를 밝히며 사업 추진 의지를 공식화했다.

회의에 들어가는 김병수 김포시장. 김포시 제공

시는 예타 과정에서 제기된 경제성 부족과 편익 한계 지적에 대응하기 위해 사업계획을 보완하고 정책성 중심의 평가 전략을 마련해 왔다. 김포골드라인 혼잡 완화 효과와 김포한강2 공공택지지구 광역교통개선대책, 접경지역 특성을 고려한 비수도권 평가 유형 적용 등을 종합적으로 반영해 종합평가(AHP) 대응에 집중했다.



서울5호선 김포검단 연장사업이 완료될 경우 김포골드라인의 200%가 넘는 만성적인 혼잡이 완화되고, 서울 도심까지 환승 없이 이동이 가능해져 김포 철도교통 체계 전반에 큰 변화가 예상된다.



김 시장은 “52만 김포시민의 열망을 어깨에 지고, 5만 시민의 국회 청원서를 옆에 끼고 끝까지 최선을 다하겠다”며 “예타가 통과되면 신속하고 차질 없이 사업이 진행될 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.



서울5호선 김포검단 연장사업은 서울 방화차량기지를 시작으로 김포 고촌·풍무·검단을 거쳐 김포한강2 공공택지지구까지 연결하는 사업이다. 총 연장 25.8㎞에 정거장 9곳과 차량기지 1곳이 조성되며, 총사업비는 약 3조6221억원 규모다.



김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



