당정 “해외 주식 양도소득세 공제 등 ‘환율안정법’ 신속 처리”
당정은 6일 중동 사태로 인한 외환 시장 변동성 확대에 대응하기 위해 관련 입법에 속도를 내기로 했다.
국회 재정경제기획위원회 간사인 더불어민주당 정태호 의원은 이날 국회에서 열린 당정협의회 직후 기자들과 만나 “국회에 환율 안정을 위한 3법이 제출돼 있는데 이를 신속하게 처리해줬으면 좋겠다는 정부 요청이 있었다”며 이같이 밝혔다.
‘환율 안정 3법’은 지난 1월 정 의원이 대표 발의한 조세특례제한법 개정안을 말한다. 개정안에는 해외 주식 매도에 대한 양도소득세 소득공제 제도를 도입하고, 환율 위험관리 수단이 부족한 개인투자자들을 위해 환율위험변동회피상품에 대한 양도소득세 소득공제 제도를 신설하는 내용을 골자로 한다.
국내 법인이 외국자회사로부터 받는 수입배당금에 대한 과세를 일시적으로 감면하는 내용도 담겼다. 익금불산입률(수익 중 과세 계산에서 빼주는 비율)을 한시적으로 상향하도록 하는 규정이다.
이들 법 처리를 통해 외환시장의 구조적인 수급 불균형을 해소하고, 해외 자산의 국내 환류를 유도해 환율의 안정을 도모할 수 있다는 게 당정의 시각이다. 법안은 이르면 19일 국회 본회의에 상정될 가능성이 있다.
정 의원은 “내주 재경위 소위 등을 열어 (법안을) 심의할 것”이라며 “19일 정도 (본회의 상정이) 가능하지 않을까 보고 있는데, 정부에선 신속히 처리해달라는 요청이 있었다”고 설명했다.
당정은 중동 사태에 따른 원유 수입 다변화 방안도 논의했다. 정 의원은 “다른 나라로 원유 수입을 다변화했을 때 운송비 차이가 있다”며 이와 관련한 지원 대책이 필요하다는 업계의 요청을 정부에 전달했다고 말했다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
