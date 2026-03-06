정청래 “조작기소 가담 검사들 콩밥 먹여야 한다”
정청래 더불어민주당 대표는 6일 쌍방울 대북송금 사건과 관련해 “이것은 수사가 아니라 조작이고 범죄”라고 말했다.
정 대표는 이날 전남 영광에서 열린 현장 최고위원회의에서 김성태 전 쌍방울 회장이 검찰 수사를 받던 2023년 ‘이재명에게 돈 줬다고, 있으면 줬다고 하고 싶다’고 말했다는 보도를 거론하면서 “검찰의 추악한 민낯이 낱낱이 드러났다”며 이같이 언급했다.
그는 “검찰이 날강도짓보다 더한 짓을 했다”며 “검찰은 ‘이재명 죽이기’라는 결말을 미리 정해 놓고 죄 없는 사람을 죄인으로 만들기 위한 폭력조직”이라고도 했다.
이어 “이런 범죄 행위에 가담한 검사들은 모두 감방으로 보내겠다. 이런 깡패, 날강도짓을 한 검찰은 반드시 콩밥을 먹여야 한다”고 주장했다.
정 대표는 또 “법무부는 명백히 드러난 (조작기소) 사건들에 대해 빨리빨리 공소 취소하길 바란다”며 “검찰의 조작기소는 민주주의를 흔드는 ‘사법 내란’”이라고 밝혔다.
아울러 쌍방울 대북 송금 사건, 대장동 개발비리 의혹 등 7개 사건에 대한 검찰의 수사·기소 과정에 대한 당의 국정조사 추진 방침을 재확인하면서 “정치 검찰의 잘못된 조작 기소와 날조 부분에 대해 국정조사, 특검 등 할 수 있는 모든 것을 다 하겠다”고 강조했다.
중대범죄수사청(중수청)법·공소청 설치법안에 대해서는 “3월 내 국민 눈높이에 부합하는 검찰개혁 방안을 반드시 처리하겠다”고 말했다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사