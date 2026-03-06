도심 곳곳에 산발적 눈·비…주말 꽃샘추위·영하권으로
서울 중부지방을 중심으로 오후까지 눈 또는 비가 산발적으로 내릴 전망이다. 이후 토요일인 7일부터 꽃샘추위가 찾아와 주말 사이 전국 아침 기온은 영하권으로 떨어지겠다.
6일 기상청에 따르면 이날 자정까지 서울·경기 내륙과 강원도, 충청권 등 중부지방을 중심으로 산발적으로 비 또는 눈이 내릴 예정이다. 전북에도 오후 6시까지 비, 눈이 내리는 지역이 있겠다.
예상 강수량은 서울·경기 내륙과 강원도, 충청권, 전북 등 대부분 지역에서 5㎜ 미만이다. 예상 적설량은 경기동부 1㎝, 강원산지 1~5㎝, 강원내륙 1㎝ 정도다.
주말부턴 아침기온이 영하권으로 떨어진다. 7일 토요일 전국 아침 최저기온은 영하 8도~영상 1도, 낮 최고기온은 영상 4~10도로 예보됐다. 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 전국 대부분 지역의 아침 기온은 영하권을 보일 예정이다. 중부 내륙과 전북 내륙, 경상권 내륙은 영하 5도 안팎까지 떨어질 전망이다.
전국에 순간풍속 55㎞/h 안팎의 강한 바람이 불어 체감온도는 더욱 낮겠다. 전국이 대체로 맑겠으나 강원동해안은 흐릴 것으로 보인다. 새벽 시간에는 강원북부동해안을 따라 비 또는 눈이 내리는 지역도 있을 것으로 전망된다.
일요일 아침 최저 기온은 영하 7~1도, 낮 최고 기온은 6~12도로 예보됐다. 전국이 맑은 날씨를 보이다 오후부터 구름이 많아질 것으로 보인다.
