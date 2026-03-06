“중국, 이란과 호르무즈해협 LNG선 안전 논의 중”

중국, 이란에 불만 품고 압박



미국 캘리포니아주 엘세군도의 셰브런 정유소 앞에서 4일(현지시간) 텍사스보이저 유조선이 정박해 있다. AFP연합뉴스

중국이 미국·이스라엘의 대(對)이란 공습으로 긴장이 고조된 호르무즈 해협에서 에너지 운반선의 안전 항행을 이란 정부와 논의하고 있다고 로이터통신이 5일(현지시간) 보도했다.



로이터통신은 외교 소식통 3명을 인용해 “중국이 중동산 원유와 카타르산 액화천연가스(LNG)를 운반하는 선박들이 호르무즈 해협을 안전하게 통과할 수 있도록 이란과 협의 중”이라고 전했다.



선박의 국적이 언급되지 않았지만, 중국은 자국 선적은 물론 자국과 연관된 다른 선적 선박의 안전을 요구한 것으로 보인다.



중동산 원유 의존도가 높은 중국은 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 이란의 조치에 불만을 가지고 있으며 에너지 운반선의 안전 항행을 보장하도록 이란을 압박하고 있다고 로이터통신 소식통들은 말했다.



이란은 앞서 지난 1일 미국과 이스라엘, 유럽 국가나 그 동맹국에 속한 선박은 호르무즈 해협 통과를 허용하지 않겠다고 발표한 바 있다. 다만 중국은 해협 통과 불허 대상으로 언급되지 않았다.



로이터통신은 선박 추적 자료를 인용해 ‘아이언메이든’이라는 선박이 중국 소유로 신호를 바꾼 뒤 전날 밤 호르무즈 해협을 통과했다고 전했다.



전쟁 전 호르무즈 해협은 세계 석유·LNG 운송량의 약 25%를 차지했고, 세계 최대 원유 수입국인 중국은 이곳을 통해 석유의 약 45%를 수입한다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



