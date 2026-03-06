이 대통령 “마약·부동산·주가조작 등 7대 비정상 정상화에 속도”
이재명 대통령은 6일 마약범죄·공직부패·보이스피싱·부동산 불법 행위·고액 악성 세금체납·주가조작·중대재해 등을 ‘7대 비정상’으로 규정하고 이를 정상화하기 위해 신속한 대책 마련을 주문했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “외부에서 몰려오는 위기의 파고를 넘어서려면 우리 사회 내부에 존재하는 비정상적인 요소를 정상화하는 노력이 뒷받침돼야 한다”며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 “부당한 이득을 취하려다가 걸리면 회생이 불가능할 정도로 경제적인 손실을 본다는 인식, 또 패가망신할 수도 있다는 인식이 자리를 잡도록 해야 한다”고 강조했다. 이어 “우리 제도 자체는 상당히 잘 정비돼있지만 정비된 제도들이 제대로 작동하지 않는다. 충분히 작동하지 않는 경우도 많다”며 “기존 제도를 철저하게 제대로 집행하고, 필요하다면 관련 제도 정비도 서둘러야 한다”고 주문했다.
이 대통령은 “사회 전반의 제도를 공정하고 투명하며 합리적으로 개선해 ‘규칙을 어기면 이익을 얻고, 규칙을 지키면 손해를 보는’ 비정상의 시대를 반드시 끝내야 한다”며 “그래야 사회의 규범에 대한 공동체의 신뢰와 연대가 더 단단해지고, 국민 삶의 대도약으로 나아가는 길이 열릴 것”이라고 거듭 역설했다.
