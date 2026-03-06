인천 영종∼청라 연결도로명 두고 중·서구 의견 또 갈려
인천시는 ‘영종∼청라 연결도로’ 예비도로명을 두고 중구와 서구의 의견이 나뉘어 시민 선호도 조사를 한다고 6일 밝혔다.
영종∼청라 연결도로는 중구 하늘대로 종점에서 서구 봉오대로 시점까지 총연장 8.1㎞ 구간이다. 명칭을 두고 중구는 ‘인천국제도시대로’, 서구는 ‘청라하늘대로’를 명칭으로 각각 제안했다.
시는 중구와 서구의 의견이 갈린 영종∼청라 연결도로에 대해 오는 16일까지 예비도로명 선호도 조사를 진행한다. 선호도 조사는 시 누리집을 통해 온라인으로 참여할 수 있다. 후보안은 두 국제도시의 미래 비전을 담은 ‘국제미래대로’, 두 국제도시를 연결한다는 의미의 인천국제도시대로, 청라하늘대교 명칭을 반영한 청라하늘대로 등 3개다. 새로운 의견 제시도 가능하다.
시는 이번 의견수렴 결과를 토대로 지역 특성, 역사성, 위치 예측성, 지속성 등을 종합적으로 검토해 주소정보위원회에서 영종∼청라 연결도로의 최종 명칭을 확정하고 이달 말 고시할 계획이다.
중구와 옹진군 모두 ‘평화대로’로 의견을 제시한 ‘영종∼신도 연결도로’, 연수구와 남동구가 함께 ‘꿈이음길’로 의견을 낸 ‘송도워터프런트∼승기천 연결도로’에 대해서는 선호도 조사가 진행되지 않는다.
앞서 중구와 서구는 영종국제도시와 청라국제도시를 잇는 제3연륙교의 명칭을 두고도 팽팽하게 맞섰다. 당시 중구는 주민 선호도 조사를 거쳐 ‘영종하늘대교’ ‘하늘대교’를, 서구도 주민 선호도 조사를 거친 뒤 ‘청라대교’ ‘청라국제대교’를, 인천경제자유구역청은 시민들을 대상으로 중립 명칭 공모와 선호도 조사를 거쳐 ‘청라하늘대교’ ‘영종청라대교’를 각각 시 지명위원회에 제출했다. 이후 국토교통부 국가지명위원회 결정까지 거쳐 지난 1월 14일 청라하늘대교로 확정됐다.
이원주 시 도시계획국장은 “이번 도로명 결정은 단순한 행정 절차가 아니라 인천의 미래 가치와 도시 정체성을 담는 중요한 과정”이라며 “시민 여러분의 의견이 충분히 반영될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.
