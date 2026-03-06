전북 고교학점제 공동교육과정 95개 운영…과목 선택 확대

전주고·양현고 등 32개 거점학교 참여

대학 연계 주말강좌도 개설

전북특별자치도교육청사 전경

전북특별자치도교육청이 고교학점제 안착을 위해 공동교육과정과 대학 연계 강좌를 확대 운영한다.



6일 전북교육청에 따르면 올해 1학기 고교학점제 수업으로 ‘학교 연계 공동교육과정’ 91개와 ‘학교 밖 교육(주말강좌)’ 4개 등 총 95개 교육과정을 이달 28일부터 운영한다.



이는 고교학점제가 전면 시행된 지난해 1학기 79개보다 16개 늘어난 규모로 학생들의 과목 선택권을 확대하기 위한 조치다.



학교 연계 공동교육과정은 단위 학교에서 개설하기 어려운 심화 과목을 인근 거점학교와 협력해 운영하는 프로그램이다. 자율형 공립고와 일반고, 전북외고 등을 대상으로 진행된다.



올해 1학기에는 전주고와 양현고 등 32개 거점학교에서 인공지능 수학, 생명과학 실험, 고급 물리학 등 91개 과목이 개설되며 약 1300명의 학생이 참여할 예정이다.



학교 밖 교육은 일반계열 고3 학생을 대상으로 지역 대학과 협력해 심화 학습 기회를 제공하는 프로그램이다. 이번 학기에는 우석대 ‘인공지능과 프로그래밍 탐구’, 원광대 ‘대전환 경제탐구’와 ‘문학과 인문학적 상상력’, 전주대 ‘첨단 물리학’ 등 4개 강좌가 개설된다.



전북교육청 관계자는 “고교학점제는 학생이 자신의 진로와 학업을 스스로 설계하는 교육체제”라며 “학교와 지역사회가 협력해 학생들이 다양한 배움의 기회를 누릴 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



