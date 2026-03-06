시사 전체기사

중기부, 중동전쟁 유탄에 긴급 ‘물류바우처’ 신설

입력:2026-03-06 11:01
수정:2026-03-06 11:02
미국의 이란 공습이 부른 중동 전쟁의 영향으로 액화천연가스(LNG) 가격 상승 우려도 커지고 있다. 사진은 지난 4일 인천 연수구 송도 한국가스공사 인천생산기지 내 LNG 저장탱크 모습. 연합뉴스

중소벤처기업부가 중동 전쟁으로 국내 수출 중소기업이 겪고 있는 물류 차질과 환율 부담에 대비해 ‘긴급 물류바우처’ 제도를 신설한다. 원부자재 수입 비중이 높은 기업을 대상으로 정책자금 특별만기연장도 시행된다.

중기부는 6일 중동 지역에 특화된 긴급 물류바우처를 도입해 물류비 지원 한도를 높이고, 패스트트랙 절차를 적용해 신속히 지원할 계획이라고 밝혔다. 중동 영공과 호르무즈 해협 폐쇄에 따른 운송 차질을 겪는 수출 중소기업들을 겨냥한 대책이다. 중기부는 또 중동 전쟁이 장기화할 경우 대체 시장 발굴을 위해 전략적 수출 컨소시엄도 운영해 수출 상담회와 전시회 참여를 지원한다는 방침이다.

중기부는 환율 변동성 확대와 고환율 여파에 정책자금 특별만기연장도 이달 중 실시할 예정이다. 원부자재 수입 비중이 높은 기업이 대상이다.

중기부는 이날 중소기업 관련 협력 단체와 ‘중동 상황 관련 중소기업 영향 점검 회의’를 열고 피해·애로 현황과 대응 방안도 논의했다. 중기부가 지난달 28일부터 중동 수출 중소기업의 피해·애로를 접수한 결과 주요 피해 사례는 운송 차질이 71.0%로 가장 많았다. 대금 미수금(38.7%), 물류비 증가(29.0%), 출장 차질(16.1%), 계약 보류(12.9%)가 뒤를 이었다.

한성숙 중기부 장관은 “중소기업의 피해와 애로를 실시간으로 점검하고, 현장 목소리를 반영해 체감도 높은 맞춤형 대책을 신속히 지원하겠다”고 강조했다.

박장군 기자 general@kmib.co.kr

