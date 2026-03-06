중기부, 중동전쟁 유탄에 긴급 ‘물류바우처’ 신설

미국의 이란 공습이 부른 중동 전쟁의 영향으로 액화천연가스(LNG) 가격 상승 우려도 커지고 있다. 사진은 지난 4일 인천 연수구 송도 한국가스공사 인천생산기지 내 LNG 저장탱크 모습. 연합뉴스

중소벤처기업부가 중동 전쟁으로 국내

수출 중소기업이 겪고 있는 물류 차질과 환율 부담에 대비해

‘긴급 물류바우처’ 제도를 신설한다.

원부자재 수입 비중이 높은 기업을 대상으로 정책자금 특별만기연장도 시행된다.