2월 물가 2.0% 상승…중동 변수에 3월 물가 압력↑
지난달 소비자물가 상승률이 2.0%를 기록하며 6개월 연속 정부의 물가 관리 목표 수준(2.0%)을 유지했다. 농·축·수산물 가격 상승세가 둔화하고, 석유류 가격이 하락한 영향이 컸다. 다만 이번 물가 통계엔 최근 중동 사태의 영향이 반영되지 않았다. 휘발유·경유 등 기름값 상승세가 반영되면 3월엔 물가 상방 압력이 커질 전망이다.
국가데이터처가 6일 발표한 ‘2월 소비자물가 동향’을 보면 지난달 소비자 물가 지수는 118.40(2020년=100)으로 전년 같은 기간보다 2.0% 올랐다. 소비자물가 상승률은 지난해 10·11월 2.4%에서 12월 2.3%, 지난 1월 2.0%로 내려온 뒤 지난달에도 같은 수준을 유지했다.
농·축·수산물은 1.7% 상승했지만, 1월(2.6%)보다 상승 폭이 낮아졌다. 공급량 증가와 전년 기저 영향으로 농산물이 1.4% 내린 영향이다. 특히 채소(-5.9%)에서 하락 폭이 컸다. 다만 쌀(17.7%)은 여전히 상승 폭이 컸다. 귤(-20.5%), 배추(-21.8%), 무(-37.5%), 배(-26.0%), 당근(-44.8%), 양파(-17.2%), 양배추(-29.5%) 등에서 하락 폭이 컸다. 다만 축산물은 지난해 8월(7.1%) 이후 6개월 만에 가장 높은 6.0%의 상승률을 나타냈다. 품목별로 보면 돼지고기(7.3%), 국산쇠고기(5.6%), 달걀(6.7%) 등이었다. 고등어(9.2%), 조기(18.2%)도 상대적으로 높은 상승률을 보였다.
석유류는 국제 유가 내림세로 2.4% 하락하며 전체 물가를 0.09% 포인트 끌어내렸다. 지난해 8월(-1.2%) 이후 6개월 만에 마이너스로 돌아섰다. 2024년 11월(-5.3%) 이후 최대 하락 폭이다. 휘발유(-2.7%), 경유(-0.8%), 자동차용 LPG(-7.4%) 등에서 내렸다.
2월 소비자물가엔 최근 중동 사태로 나타난 석유류 가격 인상은 반영되지 않았다. 김웅 한국은행 부총재보는 이날 물가상황점검회의를 주재하면서 “3월엔 중동 상황의 영향을 받아 국제 유가가 상승하면서 비용 측면에서의 물가 상방 압력이 커졌다”고 밝혔다. 이밖에 서비스물가는 2.6% 오르며 전체 물가 상승률을 웃돌았다. 공공서비스는 1.6%, 개인서비스는 3.5% 각각 오른 것으로 집계됐다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
