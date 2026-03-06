7일부터 수도권 도시철도 ‘하차 미태그 페널티’ 적용
인천교통공사는 7일 첫차부터 수도권 도시철도 모든 노선에 ‘하차 미태그 페널티 제도’가 적용된다고 6일 밝혔다.
기존에는 하차 태그를 하지 않더라도 재승차 시 별도의 추가 요금이 부과되지 않았지만, 제도가 적용되면 직전 이용 노선의 기본운임에 더해 재승차한 교통수단의 기본운임이 더해져 부과된다. 하차 시 교통카드를 태그하지 않아 이동 거리가 제대로 기록되지 않는 사례를 줄이기 위해 마련됐다.
적용 대상은 일반·청소년·어린이 선·후불 교통카드 이용객이다. 정기권·1회권·무임권은 제외된다.
제도 시행을 앞두고 공사는 지난 5일 인천1호선 계양역과 인천2호선 검암역 등 주요 환승역에서 공항철도와 합동으로 하차 미태그 페널티 제도 시행 안내 캠페인을 진행했다. 홈페이지, 소셜미디어(SNS), 역사 내 배너와 포스터 등을 통해서도 관련 내용을 안내하고 있다.
공사는 앞으로 하차 태그 누락 방지를 위한 현장 안내도 함께 이어갈 예정이다.
공사 관계자는 “하차 시 교통카드를 태그하지 않으면 추가 운임이 부과될 수 있는 만큼 이용에 유의해 주시기 바란다”며 “시민들이 제도 변경 사항을 충분히 이해하고 불편 없이 이용할 수 있도록 안내를 이어가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
