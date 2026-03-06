7일부터 수도권 도시철도 ‘하차 미태그 페널티’ 적용

시사 전체기사

입력:2026-03-06 10:51
인천교통공사 직원들이 5일 인천1호선 계양역에서 하차 미태그 페널티 제도를 안내하고 있다. 공사 제공

인천교통공사는 7일 첫차부터 수도권 도시철도 모든 노선에 ‘하차 미태그 페널티 제도’가 적용된다고 6일 밝혔다.

기존에는 하차 태그를 하지 않더라도 재승차 시 별도의 추가 요금이 부과되지 않았지만, 제도가 적용되면 직전 이용 노선의 기본운임에 더해 재승차한 교통수단의 기본운임이 더해져 부과된다. 하차 시 교통카드를 태그하지 않아 이동 거리가 제대로 기록되지 않는 사례를 줄이기 위해 마련됐다.

적용 대상은 일반·청소년·어린이 선·후불 교통카드 이용객이다. 정기권·1회권·무임권은 제외된다.

제도 시행을 앞두고 공사는 지난 5일 인천1호선 계양역과 인천2호선 검암역 등 주요 환승역에서 공항철도와 합동으로 하차 미태그 페널티 제도 시행 안내 캠페인을 진행했다. 홈페이지, 소셜미디어(SNS), 역사 내 배너와 포스터 등을 통해서도 관련 내용을 안내하고 있다.

공사는 앞으로 하차 태그 누락 방지를 위한 현장 안내도 함께 이어갈 예정이다.

공사 관계자는 “하차 시 교통카드를 태그하지 않으면 추가 운임이 부과될 수 있는 만큼 이용에 유의해 주시기 바란다”며 “시민들이 제도 변경 사항을 충분히 이해하고 불편 없이 이용할 수 있도록 안내를 이어가겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

