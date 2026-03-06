서울 휘발유 2598원까지…고급휘발유는 3000원 육박

국내 기름값이 엿새째 오름세를 보이고 있다.

중동의 군사적 위기가 고조되면서 수급 불안정성이 악화하고 있는 것이다. 특히 서울 시내 주유소에서는 휘발유 가격 차가 869원까지 벌어지면서 주유소별 가격 격차도 커지고 있다.6일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 6일 오전 10시 기준 서울 지역 평균 휘발유 가격은 리터당 1916.5원으로 집계됐다. 전날보다 27원 오른 것이다.서울에서 가장 저렴한 주유소 휘발유 가격은 리터당 1729원이지만, 가장 비싼 곳은 2598원으로 나타났다.휘발유 최고가 주유소의 경우 고급휘발유 가격은 리터당 2798원이었고, 경유 역시 리터당 2240원으로 평균가보다 높았다. 심지어 고급휘발유 가격이 리터당 2996원을 기록하는 등 3000원에 육박하는 곳도 있었다.전국 평균 휘발유 가격도 리터당 1856.3원으로 전날보다 22원 올랐다. 최근 국제 석유제품 가격 상승 영향이 국내 주유소 판매 가격에 반영되면서 전국적으로 기름값이 빠르게 오르고 있는 것이다.경유 가격도 불안정한 상황이다. 서울 지역 평균 경유 가격은 1934.1원으로 전날보다 38.9원 오르는 등 휘발유 가격 상승세보다 더 가파른 것으로 나타났다. 전국 주유소 평균 경유 가격도 리터당 1863.7원으로 휘발유 가격을 넘어섰다.박민지 기자 pmj@kmib.co.kr