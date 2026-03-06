작년 민주당 의원 1명당 후원금 2억3천만원…국힘보다 5천만원 많아
지난해 국회의원 1인당 2억여원의 후원금을 받았다고 중앙선거관리위원회가 6일 밝혔다.
선관위는 이날 보도자료를 통해 지난해 303개의 국회의원 후원회에서 모두 608억 3천200여만원이 모금됐다고 공개했다.
이는 2024년 평균 모금액 1억9500여만원에서 500여만원 증가한 수치다.
37개 중앙당(중앙당창당준비위원회) 후원회는 모두 81억 7800여만원을 모금했다.
1인당 평균 후원금으로 따지면 더불어민주당이 1인당 2억2832만원으로 1위를 차지했다.
개혁신당이 1억9576만원, 국민의힘이 1억7302만원으로 뒤를 이었다.
2025년에 연간 모금한도액을 초과해 후원금을 모금한 국회의원 후원회는 모두 52개다.
정치자금법에 따르면 신용카드·예금계좌·전화·인터넷 전자결제시스템 등을 통해 모금하는 과정에서 부득이하게 연간 모금한도액을 초과하게 된 경우에는 연간 모금한도액의 20% 범위까지 초과 모금할 수 있다. 초과 모금액은 차년도 모금한도액에 포함된다.
각 정당 및 후원회 등이 제출한 회계보고서는 수입·지출내역 등의 공고일로부터 6개월간 누구든지 관할 선관위에서 열람할 수 있다.
