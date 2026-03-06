시사 전체기사

[속보] UAE→인천행 민항기 운항 재개…조현 “오늘 시작”

입력:2026-03-06 10:46
수정:2026-03-06 10:55
대만 타오위안 국제공항에 착륙하는 에미레이트 항공 두바이발 항공기. 연합뉴스

외교부가 6일부터 아랍에미리트(UAE)에서 한국으로의 민항기가 운항할 것이라고 밝혔다.

조현 외교부 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에서 “어젯밤에 UAE 외교장관과 통화를 갖고 UAE의 민항기가 인천까지 바로 출항할 수 있도록 부탁했다”며 “오늘부터 아마 항공 서비스가 시작될 것으로 보인다”고 말했다.

조 장관은 UAE에 3000명 가까이 되는 한국 국민이 있다며 전세기도 준비하는 상황이라고 설명했다.

조 장관은 전날 밤 압둘라 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 외교장관과 전화 통화를 하고 현지에 있는 국민의 귀국을 위해 전세기 이착륙을 포함한 UAE 정부의 지원을 요청한 바 있다.

이와 관련해 조 장관은 “어젯밤에 아랍에미리트 외교장관과 통화해서 아랍에미리트가 민항기편을 인천으로 오늘부터 1일 1회 운항하기로 해줬고, 우리 대한항공 전세기도 받아 주기로 했다”고 언급했다

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

