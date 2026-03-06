영화 ‘왕과 사는 남자’, 빠르면 6일 1000만 관객 돌파

역대 한국 영화로는 25번째, 사극 영화로는 4번째

영화 ‘왕과 사는 남자’의 한 장면.

영화 ‘왕과 사는 남자’(이하 ‘왕사남’)가 이르면 6일 대망의 1000만 관객 고지를 밟을 것으로 보인다. 6일 영화관입장권통합전산망에 따르면 ‘왕사남’은 전날 하루동안 18만546명을 불러모아, 지난달 4일 개봉 이후 누적 관객 수를 977만7998명을 기록해 1000만 돌파까지 22만2002명이 남았다.



개봉 5주 차 평일 관객 수가 18만~19만 명이지만, 주중 가장 많은 관객을 동원하는 요일이 금요일이란 점을 감안하면, 6일 밤이나 늦어도 7일 오전에 1000만 관객을 돌파할 전망이다. 이로써 ‘왕사남’은 역대 한국 영화로는 25번째 1000만 관객의 영예를 가질 전망이다. 2024년 ‘범죄도시4’ 이후 2년 만이다. 이제까지 국내에서 개봉했던 영화로는 34번째, 사극 영화로는 4번째 1000만 자리를 꿰찬다.



장항준 감독은 오는 12일 낮 12시 서울 중구 세종대로 서울신문사 광장에서 흥행 감사 커피차 이벤트를 마련할 예정이다. 장 감독은 6일 쇼박스를 통해 배포한 보도자료에서 “이렇게 좋은 일이 있으면, 반대의 일도 있을 것 같다는 생각이 들어 모든 게 조심스러워진다”면서 “나약하다는 이미지가 있었던 단종이 점차 성장해 가며 강단 있게 살려는 모습에 많은 분들이 감동을 받으셨던 것 같다”고 성공 소감과 요인을 밝혔다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 영화 ‘왕과 사는 남자’(이하 ‘왕사남’)가 이르면 6일 대망의 1000만 관객 고지를 밟을 것으로 보인다. 6일 영화관입장권통합전산망에 따르면 ‘왕사남’은 전날 하루동안 18만546명을 불러모아, 지난달 4일 개봉 이후 누적 관객 수를 977만7998명을 기록해 1000만 돌파까지 22만2002명이 남았다.개봉 5주 차 평일 관객 수가 18만~19만 명이지만, 주중 가장 많은 관객을 동원하는 요일이 금요일이란 점을 감안하면, 6일 밤이나 늦어도 7일 오전에 1000만 관객을 돌파할 전망이다. 이로써 ‘왕사남’은 역대 한국 영화로는 25번째 1000만 관객의 영예를 가질 전망이다. 2024년 ‘범죄도시4’ 이후 2년 만이다. 이제까지 국내에서 개봉했던 영화로는 34번째, 사극 영화로는 4번째 1000만 자리를 꿰찬다.장항준 감독은 오는 12일 낮 12시 서울 중구 세종대로 서울신문사 광장에서 흥행 감사 커피차 이벤트를 마련할 예정이다. 장 감독은 6일 쇼박스를 통해 배포한 보도자료에서 “이렇게 좋은 일이 있으면, 반대의 일도 있을 것 같다는 생각이 들어 모든 게 조심스러워진다”면서 “나약하다는 이미지가 있었던 단종이 점차 성장해 가며 강단 있게 살려는 모습에 많은 분들이 감동을 받으셨던 것 같다”고 성공 소감과 요인을 밝혔다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지