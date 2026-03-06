LG엔솔, 캐나다 최초·유일 배터리 공장 준공…북미 전기차·ESS 공략 거점
LG에너지솔루션은 캐나다 단독 생산법인 ‘넥스트스타 에너지’ 공장 준공식을 개최했다고 6일 밝혔다. 캐나다 최초이자 유일의 대규모 배터리 제조 시설로, 북미 배터리 산업과 캐나다 첨단 제조 생태계의 핵심 거점이 될 것으로 기대된다.
캐나다 온타리오주 윈저시에 위치한 넥스트스타 에너지는 전기차 배터리를 비롯해 인공지능(AI) 데이터센터, 대규모 전력망 등 다양한 기술 인프라 분야에 활용되는 첨단 에너지저장장치(ESS) 배터리 제품을 생산하고 있다.
앞서 LG에너지솔루션은 2022년 3월 스텔란티스와 합작 법인 형태로 넥스트스타 에너지를 출범하고 같은 해 11월 윈저 공장 건설에 착수했다. 이후 2024년 모듈 생산을 시작했고 지난해 11월 전극 및 셀 양산을 본격화했다. 올해 2월부터는 LG에너지솔루션이 스텔란티스로부터 지분 100%를 인수해 단독 공장으로 전환하기로 했다.
현재까지 누적 생산 배터리는 100만개 이상으로, 빠르게 성장하는 북미 ESS 시장 수요에 대응할 수 있는 생산 역량을 확보했다는 평가다.
지난 5일(현지시간) 열린 준공식에는 더그 포드 온타리오주 수상, 멜라니 졸리 캐나다 연방 산업부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 김동명 LG에너지솔루션 최고경영자(CEO), 이훈성 넥스트스타 에너지 법인장 등 한국과 캐나다 정부 및 기업 관계자들이 참석했다.
캐나다 정부는 이번 공장이 지역 경제와 첨단 제조 생태계 구축에 중요한 역할을 할 것으로 보고 있다.
포드 온타리오주 수상은 “넥스트스타 공장의 준공은 온타리오주의 중대한 이정표로, 수천 개의 지역 일자리를 창출하고 주 전역의 자동차 및 첨단 제조 공급망에 많은 혜택을 제공할 것”이라고 말했다. 졸리 장관도 “차세대 차량 생산을 지원하고 에너지 인프라를 강화하며, 파트너 및 동맹국이 필요로 하는 전략 기술 개발을 촉진하는 데 기여할 것”이라고 강조했다.
김 장관은 “캐나다는 한국이 가장 어려운 시기에 함께해준 오랜 친구”라며 “과거 대한민국의 자유를 수호하고 우리 국민을 지키기 위해 파병한 지역 중 하나인 온타리오주에 양국 산업 협력의 상징이자 이정표가 될 공장이 세워진 것을 뜻깊게 생각한다”고 밝혔다.
김 CEO는 “넥스트스타 에너지의 단독 경영 결정은 확고한 자신감에서 비롯된 선택”이라며 “캐나다 최초이자 유일한 배터리 제조시설로서 캐나다 전동화 미래를 이끄는 핵심 동력이 될 것”이라고 밝혔다.
