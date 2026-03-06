충남도, 올해 장애인 복지 정책에 5582억원 투입

충남도청사. 충남도 제공

도는 6일 도청에서 장애인복지위원회 회의를 열고 생애주기별 맞춤형 지원(

), 장애인 권리보장 강화(

, 장애인의 사회적 배제 해소(

), 지역사회 중심의 복지기반 확립(

) 등의 과제를 수립했다.