전북도, 노인복지에 2조481억원 투입…초고령사회 대응
노인일자리 8만9633명 확대
AI·IoT 건강관리·통합돌봄 강화
전북특별자치도가 초고령사회에 대응하기 위해 노인복지에 2조원 규모의 예산을 투입한다.
6일 전북도에 따르면 ‘2026년 노인복지증진 시행계획’을 수립하고 4개 분야 52개 사업에 총 2조481억원을 투입한다. 분야별로는 노후소득 보장 1조7300억원, 맞춤형 돌봄 2525억원, 예방적 건강관리 253억원, 여가활동 지원 401억원이 각각 배정됐다.
전북의 노인 인구 비율은 2025년 기준 26.61%로 전국 평균 21.21%보다 높은 수준이다. 도는 급속한 고령화에 대응하기 위해 일자리·돌봄·건강관리·여가를 아우르는 종합 노인복지 정책을 추진한다는 계획이다.
우선 노인일자리 사업 규모를 기존 8만6714명에서 8만9633명으로 확대한다. 공익활동형 6만2991명, 역량활용형 2만1063명, 공동체사업단 4014명, 취업지원 1565명 등이다.
기초연금 수급자도 32만4000명까지 확대해 소득 하위 70% 이하 노인에게 최대 월 34만9700원을 지급한다.
돌봄 서비스도 강화된다. 올해 3월 ‘돌봄통합지원법’ 시행에 따라 도내 전 지역에서 통합돌봄 서비스가 본격 추진되며 총 118억원이 투입된다. 통합돌봄은 보건의료와 건강관리, 일상생활 지원 등을 연계해 제공하는 지역 중심 돌봄체계다.
도는 맞춤형 돌봄서비스 3만7900명, 응급안전서비스 2만6000명, 주거 연계 돌봄 180명 등을 지원해 돌봄 사각지대를 줄일 계획이다. 또 무료 경로식당, 재가노인 식사배달, 노인보호전문기관 운영 등을 통해 취약 노인 보호체계를 강화한다.
예방 중심 건강관리 정책도 확대한다. AI·IoT 기반 비대면 건강관리 서비스를 의료 접근성이 낮은 노인 4000명에게 제공하고 치매 예방 및 조기검진 8만1000명, 한의 치매 예방사업 430명을 추진한다.
방상윤 전북도 복지여성보건국장은 “초고령사회에 대응해 소득·돌봄·건강·여가를 아우르는 촘촘한 복지체계를 구축하겠다”며 “어르신이 지역사회에서 건강하고 존엄한 삶을 누릴 수 있도록 정책 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사