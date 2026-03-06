구윤철 “기름값 폭리엔 무관용 원칙”…정부, 주유소 현장 점검 착수

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 6일 국회의원회관에서 열린 중동 상황 관련 경제 분야 대응방향 당정협의회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

열린 당정협의회에서 “오늘부터 정부합동반이 주유소를 직접 방문해 폭리를 취하는 곳을 점검한다”며 “폭리행위와 매점매석 행위, 기타 상황까지 포함해서 모니터링하고 있다”고 밝혔다.