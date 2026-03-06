강남역서 불법전단지 살포한 일당 검거…총책은 구속
서울 강남역 일대에 불법 전단지를 무더기 살포한 일당이 경찰에 붙잡혔다.
서울경찰청은 청소년보호법 위반 등 혐의로 전단지 살포자, 유흥업소 업주 등 8명을 검거하고 이 중 총책으로 지목된 A씨를 구속 송치했다고 6일 밝혔다. 전단지 살포 총책이 구속된 것은 처음이다.
일당은 2024년부터 지난해까지 강남역 일대에서 유흥업소를 홍보하는 선정적인 문구가 적힌 불법 전단지를 뿌린 혐의를 받는다.
A씨는 경찰이 불법 전단지 제작에 관여한 인쇄소를 압수수색하는 과정에서 덜미가 잡혔다. 경찰은 A씨가 강남 일대의 단속을 피해 경기도 부천시와 고양시 일산에 살포할 전단지를 제작 의뢰한 정황을 포착하고 체포영장을 신청했다.
경찰 조사 결과 A씨는 2024년과 지난해에도 불법 전단지를 뿌리다가 두 차례 검거된 이력이 있는 것으로 드러났다.
경찰은 불법전단지 살포에 관련된 나머지 7명에 대해서는 불구속 송치할 예정이다.
