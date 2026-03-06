시사 전체기사

韓 토익 평균 686점…토익 최고득점 연령대는?

입력:2026-03-06 10:21
제 304회 토익 시험이 시행된 2016년 2월 28일 오전 서울 종로구에 위치한 고등학교에 설치된 토익 시험장에서 응시생들이 고사장으로 이동하고 있다. 뉴시스

지난해 한국인 토익(TOEIC) 응시자들의 평균 점수가 소폭 상승하며 680점대를 기록한 것으로 나타났다. 전 연령대 중 성적이 가장 높은 그룹은 취업과 이직이 활발한 ‘31~35세’였다.

6일 한국토익위원회에 따르면 지난해 한국 토익 응시자의 평균 점수는 686.2점(990점 만점)으로 집계됐다. 이는 전년 대비 3.5점 오른 수치다.

점수대별로는 705~800점 구간을 획득한 응시자가 21.1%로 가장 많았다. 이어 605~700점(19.5%), 805~900점(18.7%), 505~600점(14.4%), 905~990점(10.3%) 순으로 뒤를 이었다. 10명 중 1명꼴로 900점 이상의 고득점을 올린 셈이다.

토익 시험을 치르는 주된 이유는 단연 ‘취업(41.9%)’이었다. 다음으로 졸업 및 인증(26.4%), 학습 방향 설정(22.4%), 승진(6.5%), 연수 과정 성과 측정(2.8%) 등의 목적이 뒤따랐다.

연령별 응시자 비율을 보면 대학생과 취업준비생이 포진한 21~25세가 45.1%로 절반 가까이 차지하며 압도적으로 많았다. 26~30세(28.4%), 31~35세(10.6%), 20세 이하(5.2%), 36~40세(4.6%)가 그 뒤를 이었다.

흥미로운 점은 응시자가 가장 많은 20대 초중반이 아닌, 30대 초중반 응시자들의 평균 성적이 가장 높았다는 점이다.

연령대별 평균 점수는 31~35세가 728.2점으로 1위를 차지했다. 이어 36~40세(714.4점), 26~30세(711.4점), 41~45세(685.2점), 21~25세(670.3점) 순으로 나타나 30대 응시자들의 강세가 두드러졌다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

