韓 토익 평균 686점…토익 최고득점 연령대는?
지난해 한국인 토익(TOEIC) 응시자들의 평균 점수가 소폭 상승하며 680점대를 기록한 것으로 나타났다. 전 연령대 중 성적이 가장 높은 그룹은 취업과 이직이 활발한 ‘31~35세’였다.
6일 한국토익위원회에 따르면 지난해 한국 토익 응시자의 평균 점수는 686.2점(990점 만점)으로 집계됐다. 이는 전년 대비 3.5점 오른 수치다.
점수대별로는 705~800점 구간을 획득한 응시자가 21.1%로 가장 많았다. 이어 605~700점(19.5%), 805~900점(18.7%), 505~600점(14.4%), 905~990점(10.3%) 순으로 뒤를 이었다. 10명 중 1명꼴로 900점 이상의 고득점을 올린 셈이다.
토익 시험을 치르는 주된 이유는 단연 ‘취업(41.9%)’이었다. 다음으로 졸업 및 인증(26.4%), 학습 방향 설정(22.4%), 승진(6.5%), 연수 과정 성과 측정(2.8%) 등의 목적이 뒤따랐다.
연령별 응시자 비율을 보면 대학생과 취업준비생이 포진한 21~25세가 45.1%로 절반 가까이 차지하며 압도적으로 많았다. 26~30세(28.4%), 31~35세(10.6%), 20세 이하(5.2%), 36~40세(4.6%)가 그 뒤를 이었다.
흥미로운 점은 응시자가 가장 많은 20대 초중반이 아닌, 30대 초중반 응시자들의 평균 성적이 가장 높았다는 점이다.
연령대별 평균 점수는 31~35세가 728.2점으로 1위를 차지했다. 이어 36~40세(714.4점), 26~30세(711.4점), 41~45세(685.2점), 21~25세(670.3점) 순으로 나타나 30대 응시자들의 강세가 두드러졌다.
