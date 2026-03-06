檢, ‘이성윤 특혜조사 의혹’ 김진욱 전 공수처장 불기소
검찰이 이성윤 더불어민주당 의원의 ‘특혜조사 의혹’과 관련해 고발된 김진욱 전 고위공직자범죄수사처장과 여운국 전 차장 등을 무혐의 처분했다. 시민단체 등의 고발로부터 약 5년 만에 나온 결과다.
6일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사1부(신도욱 부장검사)는 김 전 처장의 청탁금지법 위반 및 직권남용 권리행사방해, 직무유기 등 혐의 사건을 지난달 불기소 처분했다. 함께 고발됐던 여 전 차장 등도 불기소로 수사를 마무리했다.
김 전 처장은 2021년 3월 7일 당시 서울중앙지검장이던 이 의원을 피의자 신분으로 공수처 청사에 소환하면서 제네시스 관용차를 제공해 특혜 논란이 일었다. ‘김학의 전 법무차관 불법 출금 수사 무마 의혹’과 관련해이 의원과 변호인을 한 시간 넘게 조사하고도 조서를 남기지 않은 점도 논란이 됐다.
당시 김 전 처장은 직접 면담 조사를 한 이유에 대해 인권친화적 수사를 위해 가급적 주요 사건은 면담 신청 받는 원칙을 따른 것이라고 밝혔으며, 관용차를 제공한 것은 보안을 고려한 조치였다고 해명했다.
논란이 일자 시민단체 등이 검찰과 경찰에 김 전 처장 등을 고발하면서 수사가 시작됐다. 경찰은 지난 2022년 유사한 사건에 대해 불송치 결정을 내렸으며 수사를 이어온 검찰 역시 최종 불기소 처분했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사