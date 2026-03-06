이 대통령, “범법행위 무마하던 야만의 시대, 이제 끝”…유가 담합 겨냥

이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 중동 상황 대응책 논의를 위한 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령은 6일 정유업계의 기름값 담합 가능성을 겨냥해 “일부 기업들이 범법행위로 큰 돈을 벌며 국민에 고통을 가하고도 정부 관리, 정치권과 유착해 무마하던 야만의 시대가 이제 끝났다는 사실을 아직 잘 모르는 것 같다”고 말했다.