이 대통령, “범법행위 무마하던 야만의 시대, 이제 끝”…유가 담합 겨냥
이재명 대통령은 6일 정유업계의 기름값 담합 가능성을 겨냥해 “일부 기업들이 범법행위로 큰 돈을 벌며 국민에 고통을 가하고도 정부 관리, 정치권과 유착해 무마하던 야만의 시대가 이제 끝났다는 사실을 아직 잘 모르는 것 같다”고 말했다.
미국의 이란 공습으로 인해 국내 휘발류·경유 가격도 급등한 상황에서 시장을 교란하는 불공정 행위가 있다면 이를 엄단해 시장을 정상화하겠다는 의지를 재차 강조한 것이다.
이 대통령은 이날 엑스(X)에 전날 국무회의에서 유류 최고가격제시행을 지시한 뒤 정유업계에 긴장감이 번지고 있다는 내용의 기사를 공유하며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 “담합 가격조작은 대국민 중대범죄”라며 “그 대가가 얼마나 큰지 곧 알게 될 것”이라고 말했다.
이어 ”불법을 자행하며 국민경제 질서를 어지럽히는 악덕기업들에게 ‘콩 심은데 콩 나고 팥 심은데 팥 난다’는 평범한 사실을 깨우치게 하겠다”고 강조했다.
그러면서 “합법적 수단을 총동원해 경제 영역에서도 비정상의 정상화를 반드시 이뤄내겠다”고 덧붙였다.
