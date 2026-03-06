시사 전체기사

전기차 첫 상용차 판매 1위 ‘기아 PV5’

입력:2026-03-06 09:58
공유하기
글자 크기 조정
기아의 목적기반차량(PBV) ‘더 기아 PV5’. 기아 제공

기아의 목적기반차량(PBV) ‘더 기아 PV5’ 카고 모델이 지난달 국내 상용차시장에서 처음으로 베스트셀링카를 차지했다. 전기차가 상용차 시장에서 판매량 1위에 오른 것도 이번이 첫 최초다. 용도에 따라 다양하게 활용할 수 있고, 승용차보다 보조금이 많다는 점이 영향을 미친 것으로 분석된다.

6일 카이즈유데이터연구소에 따르면 PV5 카고 모델은 지난달 국내에서 총 3607대가 팔리며 상용차 판매 1위를 기록했다. PV5는 지난해 6월 출시돼 연말까지 2642대가 팔렸는데 지난 한 달간 판매량이 이를 1000대가량 뛰어넘은 것이다.

특히 PV5는 전기차로는 첫 상용차 베스트셀러이기도 하다. 승용차를 비롯한 내수 판매 순위에서도 4위에 오르며 첫 상위 10위 진입에도 성공했다.

PV5는 기아가 미래 먹거리로 제시한 PBV의 첫 모델이다. 전용 전동화 플랫폼 ‘E-GMP.S’에 기반해 중형 체급을 갖췄다. 기본 차체 및 플랫폼 위에 다양한 모듈을 탑재할 수 있어 이동·레저 등 개인 활동뿐만 아니라 물류 등 상용 목적으로 활용할 수 있다는 게 기아의 설명이다.

PV5 카고 모델은 기존 상용차 대비 적재 용량을 늘리고, 편의성을 강화한 것이 특징으로 꼽힌다. 트렁크 용량을 최대 2310ℓ로 늘렸고, 적재고는 419㎜ 수준까지 낮춰 상하차 작업을 수월하게 했다. 장애인, 노약자를 위해 2열 스텝고를 399㎜까지 낮추고, 앞문과 뒷문 사이 뼈대인 B필러(측면 차대)에 긴 보조 핸들이 적용됐다. 1회 충전으로 주행 가능한 거리는 최대 377㎞다.

PV5의 인기는 올해 전기차 보조금이 본격적으로 집행되고, 기아의 인하전략이 맞물린 결과로도 평가된다. PV5 카고 모델은 승용차 모델보다 보조금이 많다.

박장군 기자 general@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
韓 토익 평균 686점…토익 최고득점 연령대는?
천궁­Ⅱ, 이란 미사일 96% 요격… UAE “물량 더 빨리 줄 수 없나”
‘치킨집 메뉴 22개 주문’… 모텔 연쇄살인, 기이한 행적
“돈 돌려달라” 美 사모대출 위기론… 국내서도 17조 판매
“내가 암 환자가 되던 날, 비로소 진짜 의사가 됐습니다”
‘낀세대’는 우울하고 아프다?… 40대 남성 삶의 질 ‘경고등’
인간 개입없이 독자적 교전… “아무도 책임 안 지는 회색지대 생길 것”
나토 회원국까지 공격하는 이란… 확전 조짐에 걸프국들 방어 ‘비상’
국민일보 신문구독