전기차 첫 상용차 판매 1위 ‘기아 PV5’
기아의 목적기반차량(PBV) ‘더 기아 PV5’ 카고 모델이 지난달 국내 상용차시장에서 처음으로 베스트셀링카를 차지했다. 전기차가 상용차 시장에서 판매량 1위에 오른 것도 이번이 첫 최초다. 용도에 따라 다양하게 활용할 수 있고, 승용차보다 보조금이 많다는 점이 영향을 미친 것으로 분석된다.
6일 카이즈유데이터연구소에 따르면 PV5 카고 모델은 지난달 국내에서 총 3607대가 팔리며 상용차 판매 1위를 기록했다. PV5는 지난해 6월 출시돼 연말까지 2642대가 팔렸는데 지난 한 달간 판매량이 이를 1000대가량 뛰어넘은 것이다.
특히 PV5는 전기차로는 첫 상용차 베스트셀러이기도 하다. 승용차를 비롯한 내수 판매 순위에서도 4위에 오르며 첫 상위 10위 진입에도 성공했다.
PV5는 기아가 미래 먹거리로 제시한 PBV의 첫 모델이다. 전용 전동화 플랫폼 ‘E-GMP.S’에 기반해 중형 체급을 갖췄다. 기본 차체 및 플랫폼 위에 다양한 모듈을 탑재할 수 있어 이동·레저 등 개인 활동뿐만 아니라 물류 등 상용 목적으로 활용할 수 있다는 게 기아의 설명이다.
PV5 카고 모델은 기존 상용차 대비 적재 용량을 늘리고, 편의성을 강화한 것이 특징으로 꼽힌다. 트렁크 용량을 최대 2310ℓ로 늘렸고, 적재고는 419㎜ 수준까지 낮춰 상하차 작업을 수월하게 했다. 장애인, 노약자를 위해 2열 스텝고를 399㎜까지 낮추고, 앞문과 뒷문 사이 뼈대인 B필러(측면 차대)에 긴 보조 핸들이 적용됐다. 1회 충전으로 주행 가능한 거리는 최대 377㎞다.
PV5의 인기는 올해 전기차 보조금이 본격적으로 집행되고, 기아의 인하전략이 맞물린 결과로도 평가된다. PV5 카고 모델은 승용차 모델보다 보조금이 많다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
