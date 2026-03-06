전기차 첫 상용차 판매 1위 ‘기아 PV5’

기아의 목적기반차량(PBV) ‘더 기아 PV5’. 기아 제공

기아의 목적기반차량(PBV) ‘더 기아 PV5’ 카고 모델이 지난달 국내 상용차시장에서 처음으로 베스트셀링카를 차지했다. 전기차가 상용차 시장에서 판매량 1위에 오른 것도 이번이 첫 최초다.

용도에 따라 다양하게 활용할 수 있고,

점이 영향을 미친 것으로 분석된다.

6일 카이즈유데이터연구소에 따르면 PV5 카고 모델은 지난달 국내에서 총 3607대가 팔리며 상용차 판매 1위를 기록했다.

PV5는 지난해 6월 출시돼 연말까지 2642대가 팔렸는데 지난 한 달간 판매량이 이를 1000대가량 뛰어넘은 것이다.

승용차를 비롯한 내수 판매 순위에서도 4위에 오르며 첫 상위 10위 진입에도 성공했다.