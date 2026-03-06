헌재소장 “재판소원, 무거운 책임감…충실히 준비할 것”
김상환 헌법재판소장은 다음 주 시행을 앞둔 ‘재판소원’ 제도와 관련해 6일 “헌법재판소의 지혜와 역량을 모두 모아서 충실히 준비해서 소임을 다하겠다”고 6일 말했다.
김 소장은 이날 오전 서울 종로 헌재 청사 출근길에 취재진과 만나 “재판소원 제도 도입에 담긴 국민의 뜻과 기대에 무거운 책임감을 느끼고 있다”면서 이처럼 밝혔다. ‘재판소원 제도를 뒷받침할 인력을 충원하기 위한 예산이 부족하다는 우려도 있다’는 취지의 질문에는 “잘 준비하고 있다. 차차 설명드리겠다”고 답했다.
재판소원은 법원의 재판(판결·결정·명령)이 기본권을 침해했다고 느끼는 당사자가 헌법소원을 낼 수 있도록 하는 제도다. 헌재 결정 취지에 반하는 판결이 내려졌거나 헌법·법률이 정한 절차를 위반해 기본권을 침해했다고 주장하는 경우, 확정 판결 후 30일 이내 헌법소원을 제기할 수 있다. 재판소원으로 판결이 취소되면 법원은 해당 재판을 헌재 결정에 따라 다시 해야 한다. 헌재는 제도 시행을 앞두고 사전심사부를 1곳에서 2곳으로 늘리고 사전 심사 역할을 하는 현법연구관을 7명에서 15명으로 늘리겠다고 밝혔다.
지난달 말 국회를 통과한 재판소원 제도(헌법재판소법 개정안)등 사법 3법은 전날 국무회의에서 의결됐다. 정부가 다음 주 법안을 관보에 게재해 공포하면 재판소원 제도와 법왜곡죄(형사소송법 개정안)는 즉각 시행된다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
