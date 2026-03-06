동남권원자력의학원·부산글로벌도시재단 의료협력 협약
외국인 환자 진료 통역 지원 협력
외국인 주민·유학생 의료 상담 확대
부산 글로벌 의료서비스 경쟁력 강화
동남권원자력의학원과 부산글로벌도시재단은 지난 5일 의학원 회의실에서 외국인 환자 의료서비스 지원과 글로벌 의료 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.
협약에 따라 부산글로벌도시재단은 의학원 내 외국인 환자 진료 편의를 위해 외국어 통역 서포터즈를 파견하고 국제 의료사업 홍보와 자문을 지원한다. 동남권원자력의학원은 재단 임직원과 통·번역 서포터즈에게 종합검진과 장례식장 이용료 감면 혜택을 제공하고 외국인 주민과 유학생을 위한 의료 상담과 연계 행사 추진 등에 협력하기로 했다.
양 기관은 향후 학술 정보 교류 등 협력 사업을 확대하며 부산의 글로벌 의료 경쟁력 강화를 위한 공동 노력을 이어갈 계획이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
